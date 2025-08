Fuerte repudio opositor al veto de Milei sobre jubilaciones y discapacidad

Este sábado, el presidente, Javier Milei; firmó los vetos a las leyes que contemplaban un aumento para las jubilaciones y la declaración de la emergencia en discapacidad, sancionadas semanas atrás por el Congreso. La decisión provocó una ola de críticas desde distintos sectores de la oposición, que acusan al Gobierno de profundizar el ajuste sobre los sectores más vulnerables.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien cuestionó con dureza la decisión presidencial. “No se puede ajustar más sobre los jubilados y la discapacidad”, afirmó el mandatario provincial en diálogo con Radio con Vos.

“Hay que restituir el derecho a una jubilación justa y que sea realmente satisfactoria para todos los jubilados. En un país que cuida a sus mayores, no pueden ser la variable de ajuste”, agregó Melella. Además, lamentó la falta de diálogo con la Casa Rosada: “No tenemos mucho vínculo con el Gobierno nacional. No sé si algún gobernador lo tiene”. Y lanzó una crítica directa: “Habría que terminar con ese direccionamiento de fondos para los amigos”.

El gobernador fueguino también cuestionó el discurso oficialista: “La casta hoy está instalada en el Gobierno por esta misma metodología. Se usó como una muletilla de campaña, pero se sigue reproduciendo la misma forma de hacer política”.

Desde el Congreso, también llegaron duras reacciones. El diputado nacional de Unión por la Patria, Tomás Ledesma, calificó de "vergonzosa" la decisión: “La basura que tenemos de Presidente va a vetar el aumento de jubilaciones y la emergencia de discapacidad el lunes. Nosotros vamos a volver a plantarnos en el Congreso para frenarlo. Pero necesitamos que los que han arrugado antes, esta vez no se caguen ni se vendan”.

La referente de izquierda Manuela Castañeira también expresó su repudio: “La lacra inhumana de Milei vetó un aumento a las jubilaciones y fondos para discapacidad. Quiere seguir hambreando a las y los jubilados y dejar abandonadas a las y los discapacitados, mientras le baja las retenciones a los millonarios del campo”. En esa línea, convocó a la movilización popular: “Hay que tomar las calles para repudiar este veto fascistoide y redoblar la pelea por acabar con la miseria salarial y el pluriempleo”. Además, reclamó un salario mínimo de dos millones de pesos para garantizar condiciones de vida dignas.

Por su parte, el intendente peronista de Castelli, Francisco Echarren, ironizó al estilo del vocero presidencial Manuel Adorni: “El peor Presidente de la historia argentina. Fin”, escribió en sus redes.

El veto será publicado este lunes en el Boletín Oficial, mientras el Gobierno avanza en negociaciones con gobernadores y bloques aliados para evitar que el Congreso insista con la sanción de las leyes. Desde Balcarce 50 ratifican que no están dispuestos a habilitar una erogación presupuestaria que consideran “inviable” en el actual contexto económico.