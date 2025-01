El Gobierno de Milei rechazó como prueba de vida imágenes del gendarme secuestrado en Venezuela

El gobierno de Javier Milei rechazó como prueba de vida las fotos y videos del gendarme secuestrado en Venezuela que difundió la presidencia de Nicolás Maduro.

Nahuel Agustín Gallo, está detenido desde el 8 de diciembre y cuyo paradero hasta ahora se desconocía. “Es él”, respondió María Alexandra Gómez, la pareja que lo esperaba en Caracas, al ser consultada por Infobae sobre estas imágenes.

En las imágenes, se ve a Gallo en un patio con gradas vistiendo un uniforme celeste. Esto se difundió luego de que el gobierno de Javier Milei realizó una denuncia ante la Corte Penal Internacional.

Por su parte la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo este viernes que “nosotros como gobierno argentino y en el caso nuestro siendo un miembro de la Gendarmería, más allá de que viajó a visitar a su familia, no aceptamos ningún juego de una aparición de una foto que aparece en un lugar desconocido, caminando, sin sonido sin fecha sin absolutamente nada”, apuntó en declaraciones a radio Mitre.



Y arremetió: “Si bien reconocemos que es él por varios motivos que no le vamos a dar a conocer al régimen, sí decimos que lo único que Argentina está analizando y lo único que Argentina acepta es que Nahuel Gallo sea puesto en un avión y enviado a la Argentina”.



Además, Bullrich insistió en el hecho de que el Gobierno no aceptará ninguna condición que intente imponer el gobierno venezolano. “No existe una condición de detenerlo y abrirle una causa por una justicia inexistente, no existe una condiciones de mostrar que lo tienen bien como si fuese un régimen normal”, apuntó.