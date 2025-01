Anuncian cambios claves en las compras online en el exterior

El Gobierno nacional sigue promoviendo la competencia y el acceso al mercado global, con nuevas medidas que facilitan las compras online desde el exterior. Este jueves, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anteriormente conocida como AFIP, implementó cambios que permiten importar más productos sin mayores trámites y con nuevas facilidades. Estas están orientadas a hacer más ágiles los procesos y reducir las barreras para personas físicas y jurídicas que deseen realizar compras por medio de courier.

Más kilos por paquete y menos trámites

A partir de ahora, el peso máximo permitido por paquete se amplió a 50 kilos, lo que permite enviar más productos en un solo paquete sin superar el límite por envío.

Además, el número de envíos permitidos por persona se mantiene en cinco por años, pero ahora cada uno podrá incluir hasta 50 kilo. Esta modificación resuelve interpretaciones ambiguas que surgieron a raíz de la Resolución General 5608/2024.

Otro cambio importante es que ya no será obligatorio tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) para quienes ingresen mercadería a través de este régimen. Si bien no constituye un problema si ya se había tratado previamente, esta nueva disposición simplifica el proceso para los usuarios que aún no habían dado este paso.

Si bien los envíos por Correo Argentino requieren que el usuario registre su envío en el sistema de ARCA, los demás couriers informarán automáticamente el cumplimiento de la cuota. Este proceso tiene como fin garantizar el control de los envíos y asegurar que se cumplan las cuotas de importación.

En cuanto a los valores de los envíos, tanto para importación como para exportación, no se permitirá superar los USD 3.000 por envío. En cuanto a los envíos exentos de aranceles, aquellos que no superen un valor FOB de USD 400 seguirán sin pagar derechos de importación, pero se limita la cantidad a tres unidades de la misma especie y cinco envíos por año.

Reducción de impuestos y apertura comercial

El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló cómo estas modificaciones impactarán directamente en el costo de los productos. Como ejemplo, una campera que antes costaba 100 dólares en el exterior y 67 dólares en impuestos, ahora tendrá un impuesto de solo 21 dólares. Este tipo de ajustes tributarios tiene como objetivo equiparar el acceso a productos extranjeros y facilitar el abastecimiento de insumos y repuestos en el país.

El subsecretario de Comercio Exterior, Esteban Marzorati, también destacó que las modificaciones buscan normalizar el comercio exterior y equiparar a Argentina con las políticas de otros países de la región.