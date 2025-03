Manuel Adorni, de vocero a candidato por LLA en la ciudad de Buenos Aires

El vocero presidencial Manuel Adorni pasará a convertirse en el candidato del oficialismo (La Libertad Avanza) en las elecciones legislativas que el 18 de mayo se vivirán en la Ciudad de Buenos Aires, porque, según se anunció, encabezará la lista de candidatos de esa fuerza.

El partido del presidente Javier Milei aspira a ganarle ese territorio al PRO, en un contexto inusitado, porque Ramiro Marra (expulsado por los libertarios) informó que pretende conservar su banca, esta vez postulándose con el sello de la UCeDe.

Inminente cierre de listas

La lista oficialista en capital se completaría con la directora del Banco Nación Solana Pelayo y Nicolás Pakgojz, titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y secretario general de LLA en la Ciudad. Todos responden a la secretaria general de Presidencia.

Si no existen novedades de último momento antes del cierre de listas (que será el sábado a la medianoche) Adorni , más allá de Marra, se medirá con el ex kirchnerista Leandro Santoro (Es Ahora Buenos Aires), Paula Oliveto (Coalición Cívica), Vanina Biasi (Frente de Izquierda), y el ex macrista Horacio Rodríguez Larreta (Volvamos Buenos Aires). El PRO (Buenos Aires Primero) y el radicalismo de la línea de Martín Lousteau, en tanto, aún no definieron candidatos.