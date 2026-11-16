La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de acreditación de la segunda cuota del aguinaldo. Se pagará en diciembre de 2026, junto con los haberes ordinarios de fin de año.

Con el incremento mensual del 2,2% determinado por la inflación de octubre, los beneficiarios que perciben el haber mínimo cobrarán $226.898,35 por el aguinaldo.

Cuándo se cobra

El organismo previsional encuadró la distribución de los pagos en el anexo XII de la Resolución 349/2025. Las acreditaciones bancarias se iniciarán el miércoles 9 de diciembre de 2026 y se extenderán de manera progresiva hasta el miércoles 23 del mismo mes.

El cronograma contempla la división habitual entre tres universos de beneficiarios: Pensiones No Contributivas, haberes que no superen la mínima y jubilaciones más elevadas.

El abono del medio aguinaldo —previsto formalmente en la Ley 24.241— se realizará en forma conjunta con la prestación mensual correspondiente al último mes del año. Cada titular podrá verificar en un único recibo de sueldo la liquidación automática de ambos rubros en Mi ANSES.

El calendario completo por DNI

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre.

miércoles 9 de diciembre. DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre.

jueves 10 de diciembre. DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre.

Haberes que no superan la mínima

DNI finalizados en 0: miércoles 9 de diciembre.

miércoles 9 de diciembre. DNI finalizados en 1: jueves 10 de diciembre.

jueves 10 de diciembre. DNI finalizados en 2: viernes 11 de diciembre.

viernes 11 de diciembre. DNI finalizados en 3: lunes 14 de diciembre.

lunes 14 de diciembre. DNI finalizados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

martes 15 de diciembre. DNI finalizados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.

jueves 17 de diciembre. DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.

viernes 18 de diciembre. DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.

lunes 21 de diciembre. DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.

martes 22 de diciembre. DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

Los montos confirmados

El monto de las jubilaciones para el último mes del año contempla una actualización del 2,2%, porcentaje derivado del IPC registrado en octubre. El ajuste se formalizó bajo el Decreto 274/2024.

Con esa actualización:

El haber mínimo bruto quedó fijado en $453.796,70 .

La segunda cuota del aguinaldo para quienes cobran ese escalafón, incluyendo a quienes se jubilaron por moratoria, asciende a $226.898,35 .

Al consolidar ambos conceptos sin descuentos ni pluses adicionales, el piso de cobro se sitúa en $680.695,05.

El bono de $70.000

Permanece sujeto a ratificación oficial del Gobierno nacional el otorgamiento de un bono extraordinario de $70.000.

Durante noviembre, este refuerzo fue percibido en forma íntegra por quienes cobraban la mínima y de manera proporcional por quienes superaban ese tope.

De confirmarse su continuidad con las mismas condiciones para diciembre, el haber bruto global con bono alcanzará los $750.695,05.

Cabe destacar que el aguinaldo constituye un derecho fijado por legislación. Se paga de manera independiente a cualquier bono o suma fija que defina el Poder Ejecutivo.

Cómo se calcula el aguinaldo

La metodología toma como parámetro de referencia el 50% de la mayor remuneración o haber previsional devengado durante el segundo semestre. Abarca los meses entre julio y diciembre.

Por ejemplo, si el haber de referencia alcanza los $600.000 y se tuvo derecho a la prestación durante todo el semestre, el aguinaldo resultante será de $300.000. La suma bruta total será de $900.000.

En caso de que el beneficio se haya otorgado con posterioridad al inicio del semestre, la suma se ajusta de forma estrictamente proporcional a los meses en que se devengó el haber.

Qué pasa con las moratorias

El cálculo bruto de la prestación complementaria no sufre alteraciones por el tipo de acceso al sistema. Tampoco se diferencia de quien completó los 30 años de aportes efectivos.

Quienes perciben cifras por encima del haber mínimo cobrarán exactamente la mitad de su mejor remuneración semestral.

Si el titular mantiene cuotas vigentes de moratoria en descuento sobre su recibo, el dinero neto depositado reflejará las deducciones acordadas. Eso no afecta el cálculo bruto del aguinaldo.