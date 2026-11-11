La visita del papa León XIV a la Argentina dejó un momento especial para la región patagónica. Germán Roberto Zúñiga, abogado, docente y perteneciente al pueblo mapuche, participó de la celebración eucarística realizada en Buenos Aires, donde representantes de distintas comunidades originarias formaron parte del ofertorio. Zúñiga es graduado de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y actualmente se desempeña como coordinador de la Región Sur del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA).

Durante la ceremonia, el neuquino compartió ese momento con representantes de los pueblos Huarpe, Guaraní y Nivačlé. La participación tuvo un significado que trascendió lo religioso: permitió visibilizar la presencia, las culturas y las identidades de los pueblos originarios en un acontecimiento de alcance internacional. Además, la delegación acercó al altar historias y demandas vinculadas con la defensa de los territorios y los derechos de las comunidades indígenas.

El abogado y docente neuquino trabaja en la defensa de los derechos territoriales y las comunidades mapuches de la Patagonia.

Uno de los momentos más emotivos para Zúñiga fue la posibilidad de saludar personalmente al Pontífice. En ese breve intercambio, le transmitió un pedido concreto: que rece por los pueblos indígenas y les dé su bendición. La experiencia representó una oportunidad especial para acercar la realidad de las comunidades originarias al líder de la Iglesia católica.

Su trayectoria combina la formación académica con un fuerte compromiso social. Como graduado de la UNCo, puso sus conocimientos jurídicos al servicio de las comunidades mapuches, acompañando procesos de defensa territorial, causas judiciales e iniciativas relacionadas con los derechos indígenas. También desarrolla una labor docente y pastoral, con un trabajo sostenido junto a familias y organizaciones comunitarias de la Patagonia.

Entre los mensajes que busca transmitir, Zúñiga destaca la importancia de reconocer la relación de los pueblos originarios con la tierra y la naturaleza. Desde la cosmovisión indígena, el territorio no representa solamente un recurso económico, sino también un espacio de vida, espiritualidad, memoria e identidad colectiva. Su participación junto a León XIV se convirtió así en un motivo de orgullo para la universidad pública y la región, además de una oportunidad para poner en primer plano las voces de las comunidades indígenas.