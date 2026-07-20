Lo que comenzó como una idea tan insólita como desesperada terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas de la previa de la final del Mundial 2026. El periodista neuquino Iñaki Reche, que cubrió toda la campaña de la Selección argentina, lanzó una campaña en pleno banderazo de Times Square para reunir el dinero que necesitaba para comprar una entrada para el encuentro frente a España.

Con un cartel en la mano y una propuesta sencilla, un beso a cambio de un dólar, recorrió las calles de Nueva York entre miles de hinchas argentinos. La iniciativa rápidamente llamó la atención de fanáticos, curiosos y usuarios de redes sociales, que comenzaron a colaborar tanto de manera presencial como mediante transferencias.

La campaña comenzó durante el banderazo argentino en Times Square y rápidamente recibió el apoyo de hinchas de distintas partes del mundo.

"Di 30 o 35 besos, pero ya llevamos 4.000 dólares, la mitad de lo que necesito", contó durante la jornada. Además del intercambio simbólico, el cartel exhibía su alias para que cualquier persona pudiera aportar desde distintos lugares del mundo.

La respuesta superó todas las expectativas. Con el paso de las horas, la campaña se viralizó y el periodista recibió cientos de mensajes y comprobantes de transferencias. Finalmente, logró reunir el dinero necesario para comprar la entrada y cumplir el objetivo de estar presente en el MetLife Stadium, donde Argentina disputó la final del Mundial ante España.

Con un cartel, una gorra para recibir aportes y mucha creatividad, Iñaki Reche convirtió una idea insólita en una historia que recorrió las redes sociales.

A través de sus redes sociales, Reche agradeció el apoyo recibido y celebró haber alcanzado la meta. "Gracias por confiar en mí, en mi trabajo y en las locuras que hago.", expresó, emocionado por poder acompañar a la Selección en el partido más importante del torneo.