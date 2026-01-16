El Ministerio de Salud de Neuquén investiga cobros ilegales en hospitales públicos de la provincia, luego de que la dirección del Hospital Natalio Burd, en la ciudad de Centenario, detectara irregularidades recientes. La pesquisa se extendió a otros centros sanitarios, tanto de la capital neuquina como del interior provincial.

Desde la cartera sanitaria recordaron que el acceso a la salud pública es gratuito y que cualquier práctica que lo vulnere será sancionada conforme a la ley.

Prestaciones con pago: medios habilitados

Salud precisó que existen prestaciones administrativas específicas que demandan un pago —como trámites vinculados a la obtención del carné de conducir—, pero aclaró que no pueden abonarse en efectivo. En esos casos, la cancelación debe realizarse exclusivamente por medios electrónicos, como transferencias bancarias o billeteras virtuales.

Cómo realizar la denuncia

Para facilitar el reporte de situaciones irregulares, el Ministerio instaló cartelería con códigos QR en distintos puntos de los hospitales públicos de Neuquén.

Canales oficiales habilitados

Códigos QR en hospitales.

Redes sociales del Ministerio de Salud: Facebook, X e Instagram.

Las autoridades informaron que ya se analizan denuncias similares en otros establecimientos. Si se confirman las irregularidades, toda la prueba recolectada será remitida a la Justicia para el inicio de las acciones penales correspondientes.

Tolerancia cero a la corrupción

Desde Salud reiteraron una política de tolerancia cero frente a cualquier acto de corrupción que afecte el derecho al acceso a la salud pública. El Ministerio reafirmó su compromiso de actuar con firmeza, garantizar transparencia en los servicios médicos y cumplir estrictamente la normativa vigente.