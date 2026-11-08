Cinco monjas que viajaban a Luján para ver al Papa León XIV sufrieron un vuelco en la Ruta 188

Cinco monjas que se dirigían hacia la ciudad de Luján para participar de la visita del Papa León XIV protagonizaron un accidente de tránsito este domingo sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 238, en el partido bonaerense de General Pinto.

Las religiosas circulaban en una Renault Kangoo cuando, según informó la Zona Vial Operativa VIII de Junín, uno de los neumáticos del vehículo sufrió una rotura que provocó que la conductora perdiera el control. La camioneta terminó volcando sobre la calzada.

El vehículo era conducido por Silvia Susana Berronda, de 52 años, quien viajaba acompañada por Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue.

Tras el vuelco, las cinco ocupantes lograron salir de la Renault Kangoo por sus propios medios. En una primera evaluación médica se constató que presentaban politraumatismos, aunque ninguna de ellas tendría heridas de gravedad.

Dos de las religiosas fueron trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica. Una de ellas presentaba un corte, mientras que la otra fue derivada para ser examinada por una lesión de similares características.

El accidente ocurrió horas antes de la llegada del Papa León XIV a la Argentina, en una jornada marcada por la expectativa de miles de fieles que esperaban participar de las actividades previstas durante su visita.