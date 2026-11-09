La Conferencia Episcopal pide no politizar el mensaje de “esperanza y fraternidad” del papa León XIV

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, destacó el carácter pastoral de los mensajes del papa León XIV durante su visita al país y pidió evitar interpretaciones políticas o partidarias de sus palabras, al considerar que el pontífice busca promover la fraternidad, la dignidad humana y la construcción del bien común.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Colombo sostuvo que el mensaje del Papa representa “una mirada panorámica sobre la realidad argentina con los ojos del Evangelio” y remarcó que constituye una invitación a construir una nación en la que sus habitantes puedan vivir “como hermanos y hermanas”.

Consultado sobre el riesgo de que las expresiones del pontífice sean utilizadas políticamente, el arzobispo señaló que es necesario tener presente que León XIV “no tiene un interés sectorial ni representa a una posición ideológica determinada, sino que viene como un pastor” que busca “animar, sostener la vida del pueblo”.

En ese sentido, consideró que uno de los mensajes más significativos del Papa fue su convocatoria a privilegiar el servicio a los demás, incluso cuando ello implique resignar tiempo, dinero, comodidad o proyectos personales. “Es un mensaje propiamente, lo diría hasta como fundacional de algún modo, de un tiempo nuevo que queremos habitar”, afirmó Colombo, quien destacó la necesidad de transformar los vínculos sociales en espacios de “mayor fraternidad, de mayor vida y bien común”.

La defensa de la vida y la posición sobre el aborto

Al referirse a las expresiones de León XIV sobre la defensa de la vida, Colombo sostuvo que la Iglesia mantiene una posición firme sobre su protección desde la concepción hasta la muerte natural, aunque aclaró que el pontífice no buscó intervenir directamente en discusiones legislativas. “Para nosotros es no negociable el cuidado de la vida desde la concepción natural en el vientre materno hasta la muerte natural”, señaló.

Sin embargo, explicó que el Papa “no se mete en cuestiones de leyes ni en cuestiones de procesos y dinámicas legislativas”, sino que procura recordar el valor de la vida humana.

También reconoció que existen situaciones personales complejas y dolorosas que condicionan determinadas decisiones, y consideró que el mensaje papal apunta a reafirmar ese principio desde una perspectiva pastoral.

La preocupación por los jóvenes y los sectores vulnerables

Colombo destacó especialmente la atención que León XIV dedicó a los jóvenes y recordó que, durante los encuentros preparatorios realizados en Roma, el pontífice había manifestado una preocupación particular por transmitirles esperanza.

Según explicó, la intención del Papa fue invitarlos a sentirse protagonistas de la vida y evitar que se perciban apartados de la sociedad, en un contexto en el que también se abordó la problemática del suicidio juvenil.

El titular del Episcopado resaltó además la importancia de la visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde más de 400 residentes tendrían la posibilidad de encontrarse con el pontífice.

“Más que lo que diga es el gesto de encontrar a estos hermanos y hermanas que adolecen de una discapacidad y que de parte de la sociedad en muchos casos no encuentran esa acogida, esa protección, esa tutela”, expresó.

En esa línea, sostuvo que la preocupación del Papa por los jóvenes, las personas con discapacidad y los adultos mayores forma parte de un mismo mensaje orientado a reconocer la dignidad y el carácter sagrado de toda vida humana.

La continuidad con Francisco y una misa histórica

Colombo también destacó las reiteradas referencias de León XIV al papa Francisco y consideró que expresan una continuidad en la visión pastoral de la Iglesia. “Francisco ha sido un constructor de un nuevo modelo de relación en la Iglesia, donde prima este concepto de fraternidad, de apertura, de acogida”, explicó.

Asimismo, sostuvo que León XIV conoció de primera mano las preocupaciones pastorales de su antecesor y que actualmente las expresa “con su agenda, con sus acentos propios, pero no con menos entusiasmo y menos vigor”.

Finalmente, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina anticipó el significado especial de la misa prevista en el Monumento a los Españoles, escenario que también recibió a Juan Pablo II durante su visita de 1982, en plena guerra de Malvinas.

Colombo consideró que la celebración permitirá reunir a distintas generaciones de argentinos provenientes de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y el interior del país, en un encuentro que definió como “muy fuerte, muy conmovedor”, con especial relevancia para la familia y su papel dentro de la Iglesia.