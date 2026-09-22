Un nuevo caso de dengue fue confirmado en Argentina a través del Boletín Epidemiológico Nacional correspondiente a la semana epidemiológica 36. El contagio fue detectado en la provincia de Buenos Aires y corresponde a una persona con antecedente de viaje a Ecuador. El diagnóstico identificó el serotipo DENV-3.

Argentina acumula tres casos confirmados de dengue durante la temporada 2026-2027.

Cuántos casos de dengue se registraron en esta temporada en Argentina

Con este nuevo registro, el país acumula tres casos confirmados de dengue en la temporada 2026-2027, todos registrados en la provincia de Buenos Aires. Además, hay siete casos clasificados como probables en Salta, Entre Ríos y Buenos Aires, mientras que otros 489 permanecen bajo estudio y 376 fueron descartados.

El informe epidemiológico sostiene que Argentina continúa en un escenario de bajo riesgo, con interrupción de la transmisión viral autóctona. Los registros actuales se mantienen en niveles bajos en comparación con los períodos epidémicos de los últimos años, aunque las autoridades remarcan la importancia de sostener la vigilancia.

El nuevo caso fue detectado en la provincia de Buenos Aires y tuvo antecedente de viaje a Ecuador.

La principal preocupación está vinculada a la posibilidad de que ingresen nuevos serotipos a través de casos importados y a que puedan generarse condiciones favorables para la circulación del virus. Por ese motivo, se recomienda mantener las medidas de prevención y la detección temprana de posibles casos.

También vigilan la fiebre chikungunya

En el mismo reporte se informó que no hubo nuevos casos confirmados de fiebre chikungunya durante la semana epidemiológica 36, aunque fueron notificados seis casos probables. Cinco corresponden a distintos departamentos de Salta, General San Martín, Orán y Rivadavia, y uno a Formosa.