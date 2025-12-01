Cada día, alrededor de 17 personas reciben un diagnóstico de VIH en Argentina. En el marco del 1° de diciembre, se renueva el compromiso internacional con la difusión de información confiable, el acceso al cuidado integral de la salud y la promoción de vínculos respetuosos, cuidados y consentidos, especialmente durante la adolescencia, una etapa donde surgen primeras experiencias y decisiones que requieren acompañamiento libre de prejuicios.

El VIH no se transmite por abrazar, besar, compartir mate, vasos, platos, duchas o baños.

“La educación sexual integral, el acceso a preservativos y la posibilidad de realizar consultas médicas confidenciales son herramientas fundamentales para reducir infecciones de transmisión sexual y prevenir el VIH”, señaló la Dra. Valeria Valko en un informe al que accedió Noticias Argentinas.

Según estimaciones oficiales, unas 140.000 personas viven con VIH en el país, y el 13% aún desconoce su diagnóstico, lo que subraya la importancia de testearse y sostener estrategias de prevención combinada.

¿Qué es el VIH y cómo se transmite?

El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que afecta el sistema inmunológico y que, sin tratamiento, puede avanzar hacia el sida. VIH es el virus; sida, la etapa avanzada que aparece cuando no hubo diagnóstico ni tratamiento oportunos.

Con un tratamiento adecuado y sostenido, la mayoría de las personas con VIH no desarrollará sida.

En Argentina, más del 98% de las transmisiones ocurren por relaciones sexuales anales o vaginales sin preservativo. También puede transmitirse —aunque en menor medida— por prácticas orales, compartir agujas o elementos cortopunzantes o durante el embarazo, parto o lactancia sin cuidados adecuados.

Prevención combinada: preservativo, PrEP, PEP e I=I

“La prevención del VIH hoy reúne herramientas complementarias”, explicó Valko.

Entre ellas:

Preservativo externo o interno , uso correcto y constante.

I=I (Indetectable = Intransmisible) : una persona con VIH en tratamiento y con carga viral indetectable por al menos seis meses no transmite el virus por vía sexual .

PrEP : estrategia preventiva para personas sin VIH con mayor riesgo de exposición, con una eficacia cercana al 99% .

PEP: medicación de emergencia que debe iniciarse dentro de las 72 horas posteriores a una situación de riesgo.

Testearse: simple, gratuito y confidencial

El test de VIH es gratuito, voluntario, confidencial y se realiza en hospitales públicos y centros de salud de todo el país sin necesidad de ayuno ni orden médica.

Para personas sexualmente activas:

1 test al año como mínimo.

Cada 3 a 6 meses en caso de múltiples parejas o mayor exposición.

Un diagnóstico temprano permite comenzar el tratamiento antirretroviral, gratuito en Argentina, que controla la infección y evita su avance.

Adolescencia: información, acompañamiento y autonomía

En esta etapa, el acompañamiento profesional y familiar es clave para que las y los jóvenes puedan consultar sin miedo, acceder a preservativos y recibir orientación confiable.

“Con información clara y redes de contención, es posible fortalecer la autonomía de las y los jóvenes y ayudarlos a tomar decisiones informadas sobre su cuidado”, cerró la Dra. Valko.