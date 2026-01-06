El Ministerio de Salud de Neuquén, a través de la Dirección General de Salud Ambiental, confirmó el hallazgo de una segunda ovitrampa positiva para el mosquito del dengue (Aedes aegypti) en lo que va de la temporada.

Detallaron que la primera detección reciente había sido en Villa Farrel y que este segundo hallazgo se dio en el barrio Mariano Moreno. El descubrimiento motivó el despliegue de equipos técnicos para realizar el llamado "control de foco", realizando visitas casa por casa.

Irene Roccia, referente del Laboratorio de Zoonosis y Vectores, explicó que estas detecciones son fruto de la vigilancia entomológica constante:

"Por las tareas que venimos realizando, detectamos ayer (lunes 5) una ovitrampa positiva en el barrio Mariano Moreno. Por eso nos encontramos visitando el sector, yendo casa por casa para informar a los vecinos acerca de este hallazgo y de las medidas de prevención para evitar criaderos", señaló.

Este caso se suma a la primera ovitrampa positiva detectada días atrás, como parte de las tareas de monitoreo que realiza Salud Ambiental. "Si el vecino nos permite, entramos al domicilio para identificar juntos los criaderos y eliminarlos. Es un trabajo preventivo fundamental porque, aunque el mosquito está presente, todavía no hay circulación del virus en la provincia", aclaró Roccia.

La especialista recordó que el Aedes aegypti es un mosquito pequeño, de color negro con rayas blancas en sus patas, que se cría exclusivamente en recipientes artificiales. El mismo se cría en agua estancada, que es donde las hembras ponen los huevos y donde crecen.

Aunque no hay circulación en Neuquén, explican que se debe evitar que el mosquito se reproduzca y propague. Para ello, las medidas son:

Evitar acumular agua: no dejar recipientes con agua estancada.

Tanques y piletas: mantener tanques tapados y piletas (incluidas las "pelopincho") limpias y cloradas, evitando que queden abandonadas con agua.

Neumáticos: no mantener cubiertas a la intemperie que puedan acumular agua de lluvia.

Plantas y bebederos: no poner plantas a enraizar en agua (usar arena húmeda). En los bebederos de mascotas, es vital recambiar el agua y cepillar el borde del recipiente para eliminar los huevos.

Hasta ahora todos los casos en la provincia son importados de otras zonas, pero ya que se ha encontrado al mosquito se debe reforzar la observación.