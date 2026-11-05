En medio de la caída de los salarios y del empleo privado, los asociados a obras sociales y prepagas cayeron en casi 970.000 entre el primer semestre de 2025 y el mismo período de 2026.

Se trata del menor nivel de asociados desde el inicio de la serie en 2016. Más de 1,2 millones de personas pasaron a depender exclusivamente del sistema público.

Los datos del INDEC

El dato surge de la Encuesta Permanente de Hogares que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El 64,3% de la población tiene un prestador privado, mientras que el 35,5% depende exclusivamente del sistema público. A medida que se destruye el empleo privado, la cantidad de asociados al sistema de prepagas y obras sociales cae.

Extrapolado al total de la población, esto implica que 969.340 asociados a obras sociales o prepagas quedaron fuera de cobertura. Además, unas 1.048.770 personas pasaron a depender exclusivamente del sistema público de salud en el último año.

La pérdida de empleo privado

En el período analizado, se perdieron más de 132.323 empleos privados registrados (-2,1%). A eso se suman otros 29.533 públicos (-0,9%). Si se toma el período desde el inicio del gobierno de Javier Milei, se destruyeron 253.049 puestos de trabajo privados (-4%) y otros 87.313 estatales (-2,5%).

De allí que no solo el trabajador quede fuera de la cobertura de la obra social. La pérdida también alcanza al grupo familiar.

El aumento de las prepagas

Asimismo, con la desregulación de los precios, los aranceles de las prepagas se dispararon. Las prestaciones subieron cerca de 499,7%, mientras que la inflación acumulada fue del 344% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026.

El resultado es una reducción del universo de personas que cuenta con algún tipo de cobertura privada. Más de 1,2 millones al sistema público

Para tener un parámetro, 1.266.863 personas pasaron a depender exclusivamente del sector público entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026. Los datos son del Instituto Argentina Grande (IAG).

Además, las obras sociales nacionales perdieron 1.159.205 beneficiarios desde 2023 hasta septiembre de 2026. Los datos surgen de la Superintendencia de Servicios de Salud.

La caída por sector

En sectores clave, la cantidad de beneficiarios cayó de forma marcada:

Comercio (OSECAC): -23,7%.

-23,7%. Estatales (OSPCN): -26%.

-26%. Construcción (OSPeCon): -27,4%.

-27,4%. Petróleo (OSPe): -6,2%, pese a que es uno de los sectores ganadores de la economía.

A contramano, OSDEPYM tuvo un crecimiento del 199,6%, hasta alcanzar cerca de 600.000 asociados. El aumento se explica por la cantidad de nuevos monotributistas.

Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el monotributo registró un aumento de 177.100 inscriptos (+8,7%).