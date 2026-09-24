La histórica planta de Dánica en Llavallol, en el partido de Lomas de Zamora, cerrará definitivamente sus puertas el próximo 30 de septiembre después de casi 90 años de actividad. La empresa Dorada S.A., propiedad del Grupo Beltrán, comunicó la decisión a través de un cartel colocado en el ingreso del establecimiento.

La medida afecta a unos 30 trabajadores que aún permanecían en la planta, que en sus mejores tiempos llegó a emplear a 150 operarios. Los empleados del turno sabatino se encontraron con el cartel cuando llegaron a las 6 de la mañana y no pudieron ingresar.

Los argumentos de la empresa

En el comunicado, Dorada S.A. atribuyó el cierre a "un prolongado proceso que buscó revertir las dificultades económicas, productivas y operativas que afectaban la viabilidad del establecimiento". La empresa sostuvo que llevó adelante distintas medidas para "mejorar la competitividad de la planta, sostener su actividad y preservar las fuentes de trabajo", pero que no fue posible alcanzar las condiciones para asegurar una operación sostenible.

La firma aseguró que los salarios se abonarán hasta la fecha fijada para el cierre y que las indemnizaciones serán liquidadas conforme a la Ley de Contrato de Trabajo.

La reacción de los trabajadores y el gremio

Los trabajadores instalaron una carpa frente a la fábrica y organizan una permanencia por turnos a la espera de respuestas oficiales. Desde el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA), liderado por Ezequiel Roldán, presentaron una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y solicitaron la convocatoria urgente a una audiencia con los representantes de la firma.

Roldán cuestionó la decisión empresaria: "Hoy tenemos esta noticia aberrante de que la empresa quiere cerrar nuevamente, echándole la culpa al consumo. Parece que siempre el costo lo tienen que pagar los trabajadores". El dirigente también señaló que la única notificación formal hasta la fecha fue el cartel pegado en el portón, ya que los trabajadores no recibieron cartas documento ni telegramas de despido.

El tercer intento de cierre en seis años

El conflicto actual representa el tercer intento de cierre de la planta en los últimos años. En abril de 2020, en plena pandemia, la compañía suspendió sus actividades atribuyendo la decisión a reclamos salariales, aunque reabrió dos días después tras un acuerdo con la administración provincial.

Posteriormente, a fines de 2024, la empresa impulsó un esquema de retiros voluntarios que redujo sensiblemente la dotación en áreas clave. Tras negociaciones sindicales, la planta reanudó operaciones en febrero de 2025 bajo un esquema limitado únicamente al proceso de envasado, empleando a unos 35 trabajadores.

La historia de una marca emblemática

La fábrica de Llavallol comenzó a operar en 1939 bajo la iniciativa del inmigrante danés Christian Boll. En 1963, la marca se convirtió en pionera en la elaboración de margarina de origen vegetal en el país.

Tras pertenecer al grupo brasileño BRF entre 2011 y 2018, la firma pasó a manos del grupo frigorífico cordobés Grupo Beltrán a fines de 2018. Aunque la planta de Llavallol pasará a estar inactiva, el grupo continuará operando su fábrica de aderezos localizada en Córdoba.

El cierre de la planta de Dánica en Llavallol marca el fin de una era para la industria alimentaria argentina.