Axel Kicillof pidió escuchar el mensaje del papa León XIV: “Espero que el Gobierno Nacional también lo haga”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof pidió escuchar y reflexionar sobre el mensaje del papa León XIV después del discurso que el Sumo Pontífice pronunció en el Palacio Libertad. “Hay que escucharlo y abrirse un poco. Espero que el Gobierno Nacional también lo haga”, expresó ante los periodistas.

Kicillof consideró que el Papa llegó a la Argentina para transmitir un mensaje a toda la sociedad y destacó el esfuerzo que implicó su viaje, luego de atravesar una enfermedad y una intervención quirúrgica durante el mes pasado. El gobernador también anticipó las actividades que encabezará la provincia de Buenos Aires durante los próximos días, con dos acontecimientos centrales: la visita al Cottolengo Don Orione y el encuentro previsto en Luján, uno de los principales centros de peregrinación y devoción católica del país.

“Nuestra voz se vuelve un hecho menor”: el respaldo de Kicillof al Pontífice

El gobernador bonaerense insistió en que el mensaje de León XIV debe ser escuchado más allá de las diferencias políticas y consideró que el acontecimiento trasciende las posiciones partidarias.

Nuestra voz, frente de este acontecimiento, se vuelve un hecho menor. (El Papa) es la voz de quien representa la esperanza, de quien viene a representar también la fe y quien viene a convocarnos. Dejemos que hable, que se lo pueda escuchar”, manifestó.

En esa línea, sostuvo que se siente identificado con buena parte de las reflexiones del Pontífice, aunque advirtió que el desafío no consiste solamente en escuchar sus palabras, sino también en traducirlas en acciones concretas. “A mí me resulta fácil porque coincido con muchísimas de sus palabras y quien puede tener alguna dificultad es quien se siente en una vereda distinta”, agregó.

El Cottolengo Don Orione y Luján, las dos actividades en territorio bonaerense

Kicillof confirmó que su administración trabaja en la organización de las actividades que León XIV desarrollará en la provincia de Buenos Aires.

La primera será este lunes 9 de noviembre, cuando el Papa visite el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad que requieren cuidados y asistencia permanentes.

Para el gobernador, la elección de ese establecimiento también constituye un mensaje. La visita permitirá que el Pontífice tome contacto con una realidad social vinculada al cuidado, la inclusión y la atención de las personas más vulnerables.

La segunda actividad será el miércoles 11 de noviembre, en Luján, donde León XIV encabezará una celebración religiosa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Ese lugar es una verdadera capital de la fe, de la Argentina, y queda en nuestra provincia de Buenos Aires”, expresó Kicillof, quien también relacionó la visita con los 400 años de la devoción a la Virgen de Luján, cuya conmemoración se aproxima.

El mandatario bonaerense destacó que la convocatoria será multitudinaria y que su gobierno trabaja en la logística para recibir a los fieles que quieran participar. Incluso contó que otros gobernadores le comentaron que ya habían comenzado a salir colectivos hacia Luján.

La visita de León XIV y el recuerdo de Francisco

Otro de los aspectos destacados por Kicillof fue el significado que tiene para la Argentina recibir a un Papa después de que Francisco, el primer pontífice argentino, nunca pudiera concretar una visita oficial a su país natal. “León XIV no es argentino, pero casi”, señaló el gobernador, al vincular la llegada del actual Pontífice con la continuidad del mensaje de Jorge Bergoglio.

En ese sentido, consideró que la sociedad argentina está viviendo esta visita como una suerte de revancha, porque Francisco había manifestado su deseo de regresar al país, pero nunca pudo hacerlo durante su pontificado.

La última visita de un Papa a la Argentina había sido la de Juan Pablo II, en abril de 1987, cuando desarrolló una agenda pastoral en distintas ciudades. El regreso de un Pontífice al país, casi cuatro décadas después, constituye uno de los antecedentes históricos que explican la expectativa generada por la llegada de León XIV.

La visita también tiene una dimensión institucional: combina encuentros con el presidente Javier Milei, autoridades nacionales, representantes sociales, organizaciones religiosas y sectores vulnerables.

Kicillof pidió que el mensaje de tolerancia se traduzca en hechos

En el tramo final de sus declaraciones, el gobernador volvió sobre uno de los ejes centrales del discurso papal: la necesidad de escuchar a quienes piensan diferente y construir espacios de convivencia. “Francisco habló de abrir el oído y creo que hay que hacerlo, pero también el pecho y recibir algo de esto que él dice”, expresó.

Sin embargo, marcó una diferencia entre la recepción de un mensaje y su aplicación concreta en la vida política y social. “Creo, además, que no alcanza con escucharlo, sino que después hay que llevarlo a la práctica”, concluyó.

La definición dejó planteado un desafío que excede el acontecimiento religioso: cómo trasladar las palabras de concordia, diálogo y tolerancia a las relaciones entre el Gobierno nacional, las provincias y los distintos sectores de la sociedad.

Qué viene en la agenda del Papa en Claypole, Buenos Aires, Córdoba y Luján

La visita apostólica de León XIV continuará durante los próximos días con actividades pastorales, institucionales y sociales.