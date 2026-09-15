La democracia es un sistema político y de organización del Estado en el cual el poder reside en el pueblo. Lo ejerce de manera directa o por medio de representantes elegidos. El nombre proviene de los términos griegos demos (pueblo) y kratos (poder o autoridad). Su significado literal sería "el poder del pueblo" o "el gobierno de los ciudadanos".

El 8 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que cada 15 de septiembre se celebre el Día Internacional de la Democracia. Se comenzó a festejar por primera vez al año siguiente.

El origen de la fecha

Este día es para recordar que la democracia debe centrarse en las personas. Es una oportunidad para revisar el estado de las democracias en el mundo, fomentar los movimientos democráticos y promover la libertad, la paz y los Derechos Humanos.

La fecha de su celebración rememora el 15 de septiembre de 1997. Ese día, la Unión Interparlamentaria adoptó la Declaración Universal de Democracia. Esto ocurrió después de las sucesivas Conferencias Internacionales sobre Democracias Nuevas y Restauradas que comenzaron en 1988 por iniciativa de la presidenta Corazón Aquino.

Aquino fue elegida por los filipinos después de que en 1986 la llamada Revolución Pacífica del Poder del Pueblo pusiera fin a más de 20 años de dictadura de Ferdinand Marcos. Al finalizar la sexta conferencia en Qatar, el consejo asesor del país anfitrión decidió promover un día internacional para la democracia. Incluso redactó un borrador de la resolución que habría de adoptar la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Día Internacional de la Democracia: por qué se conmemora hoy

Ese borrador fue sometido a consideración de varios de los países miembros de la ONU. Siempre se respetó la sugerencia de la Unión Interparlamentaria de que se propusiera el 15 de septiembre como su fecha de conmemoración.

Por qué fijar un Día Internacional de la Democracia

La democracia es un valor universal, pero no existe un modelo único. Hay varias interpretaciones que comparten principios y valores comunes. Sin embargo, esta amplitud conceptual es la que hace necesario fomentar prácticas que consoliden la cultura democrática. También conciencien a los ciudadanos respecto de sus deberes y derechos.

La democracia es un ideal universalmente reconocido. Es uno de los valores y principios fundamentales de las Naciones Unidas. Resulta ser la única herramienta posible que los gobiernos y los Estados tienen para garantizar derechos, deberes y obligaciones a cada una de las personas.

Argentina y sus 43 años de democracia

Argentina lleva 43 años ininterrumpidos de democracia. Luego de más de siete años de dictadura cívico-militar, el 10 de diciembre de 1983 retomó las bases institucionales de un sistema político basado en los principios constitucionales. Consolidó al sistema democrático como el único factor para garantizar y ampliar derechos.

Gracias a este hito histórico, el pueblo argentino también recobró sus derechos sociales y políticos. Recuperó la representación de la voluntad popular, la libertad de expresión, la participación y la eliminación de la censura. El Día Internacional de la Democracia invita a reflexionar sobre estos logros y sobre los desafíos pendientes para fortalecer la cultura democrática en todo el mundo.