El dólar blue se mantiene estable este jueves 15 de octubre. Opera a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta en el mercado informal, según los operadores de la city.

La cotización paralela conserva así sus valores de referencia, con una variación del 0,00% respecto a la jornada anterior.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy

El dólar oficial minorista cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación. En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa opera a $1.535,17 para la venta.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.513.

Dólar tarjeta: roza los $2.000

El dólar tarjeta presenta un precio de $1.995,50 este jueves. Este valor surge de computarle un 30% de percepciones impositivas al dólar oficial.

El dólar turista, como también se lo conoce, se emplea para el pago de consumos con tarjeta en el exterior y para la compra de pasajes y paquetes turísticos hacia destinos fuera de la Argentina.

Dólar MEP y CCL

El dólar MEP opera a $1.534,88. El **Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.613,22.

Dólar cripto

El dólar cripto refleja el precio de las stablecoins (USDT, USDC, DAI) en pesos argentinos. Se opera a través de exchanges como Binance, Lemon o Ripio.

La cotización actual se ubica en $1.587,43 para la compra** y **$1.592,03 para la venta.

Cómo comprar dólares para ahorro

Tras el levantamiento del cepo cambiario, las personas físicas pueden adquirir dólares sin la limitación de US$200 que regía anteriormente. La operación se puede realizar a través de home banking.

Se mantiene una restricción para la compra de dólar billete en ventanilla: existe un tope de US$100 por mes.