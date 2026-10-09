La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) atraviesa un momento de profundo pesar. La institución confirmó el fallecimiento de la magíster María Gabriela Bastida, quien se desempeñaba como secretaria de Posgrado y Acreditación.

En señal de duelo y respeto, la conducción académica dispuso que el viernes 9 de octubre la facultad permanecerá con sus puertas cerradas en ambas sedes. Se suspenderán todas las actividades previstas para esa jornada.

Quién era María Gabriela Bastida

Bastida tenía un vínculo de muchos años con la casa de estudios. Allí recorrió distintos roles: fue graduada, docente e integrante del equipo de gestión de la facultad.

Desde su cargo en la secretaría, su tarea estaba ligada al área de posgrado y a los procesos de acreditación académica. Un trabajo central para el funcionamiento de las carreras de la institución.

El comunicado de la facultad

Por medio de un comunicado, la facultad expresó sus condolencias. También manifestó su acompañamiento a familiares, colegas y seres queridos de la profesional en este difícil momento.

La noticia golpeó a la comunidad universitaria, que la reconocía por su paso por distintos ámbitos de la vida académica de la UNER.

Cierre de las dos sedes

La conducción de la Facultad de Ciencias de la Salud resolvió suspender las actividades previstas para este viernes 9 de octubre.

La medida comprende ambas sedes de la institución, que permanecerán cerradas durante toda la jornada. De esta manera, estudiantes y docentes no tendrán que presentarse.

Así, la comunidad universitaria acompañará el duelo por la pérdida de quien formó parte de distintos ámbitos de la vida académica de la UNER.