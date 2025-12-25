En horas de la tarde de ayer se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Ricardo Torres a sus 97 años, reconocido empresario y abuelo del gobernador de Chubut, Ignacio Torres. El emotivo mensaje que le dedicó el mandatario patagónico en sus redes sociales.



“Hoy te despido con el dolor de saber que te voy a extrañar cada día de mi vida, elegiste vivir con firmeza y convicción, sin rencores ni odios del pasado. Hoy que es un día de balance y de encuentro, elijo creer que la vida nos va a seguir encontrando en cada gesto y en cada historia que le cuente a tu tan esperado bisnieto, con orgullo, alegría y un poco de nostalgia”, expresó el gobernador chubutense en primer lugar en su cuenta de X.



Y agregó: “Increíblemente la vida me sorprende despidiéndote y soltándote la mano en el mismo año que llego Victorio para apretarla fuerte. Hoy voy a brindar por tu mejor legado que es recordarte como te lo mereces, con una sonrisa,sabiendo que viviste y te fuiste como quisiste”.



“Hasta siempre abuelo…”, concluyó en el mensaje que escribió en su cuenta personal de X.



