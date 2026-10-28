La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a las principales cámaras empresarias, alcanzó un nuevo acuerdo paritario para el último trimestre del año. El entendimiento contempla una suba salarial escalonada y un adicional extraordinario.

Empleados de Comercio cerraron un nuevo aumento paritario y un bono extraordinario de $50.000

El incremento se aplicará de forma acumulativa y en tres tramos iguales de 1,9%. Los aumentos corresponden a los meses de octubre, noviembre y diciembre.

El acuerdo también incluye un bono extraordinario de $50.000. Se abonará en dos cuotas iguales de $25.000 cada una. La liquidación se hará junto con los sueldos de octubre y noviembre.

Las partes ratificaron la permanencia de la suma fija de $120.000 pactada en tramos anteriores. Ese monto se mantendrá durante todo el trimestre.