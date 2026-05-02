Corrupción política y la doble vara institucional y judicial

Hace décadas que vivimos en crisis de todo tipo. Nos cuesta hoy definir si las crisis que atravesamos han sido provocadas por torpeza por las malas elecciones de dirigentes o responden a un plan organizado y controlado finamente por mentes macabras de alcance global. Como sea, más allá de filosofar o ensayar teorías sobre las causas y responsables de las crisis las padecemos y cada día caemos un poco más en la cuesta que parece que no termina más de bajar. Y si bien tenemos tendencia a pensar en lo económico como primer indicador, hay otras crisis paralelas que nos hacen tanto mal como la carencia económica.

Estoy hablando de la crisis moral, la crisis de credibilidad, la crisis de valores y de dignidad. La mentira, la falsedad, la traición nos han invadido. Lo peor es que hemos aprendido a convivir con eso, a incorporarlo y a naturalizarlo. Estamos asfixiados de información por distintas vías, pero nos cuesta creer en algo. Y nos cuesta creer en las personas, en los dirigentes, en los comunicadores. Decir la verdad, decirla siempre, decirla, aunque a otros no les guste va construyendo imagen y confianza. No es un camino fácil, les confieso y ustedes lo saben bien. Porque estamos en momento en que algunos creen que pueden digitar todo, que pueden creerse dueños de la palabra, de las ideas y de las noticias que se difunden.

Lo perverso de esta realidad donde algunas verdades y algunas voces confiables tienen que convivir y codearse con mucha información falsa y muchas voces que no son sinceras ni espontáneas, es que se ha instalado el reino de la desconfianza. Parece que ya nada es como se debe. Ninguna institución cumple su rol, ninguna persona honra su cargo público. Pero no tengan dudas que ese desorden y ambiente confuso es muy propicio para algunos que tienen muy en claro que persiguen mientras desacreditan y ensucian todo- A mayor oscuridad y bombardeo mediático con noticias falsas, menor chance tenemos como ciudadanos de asumir un criterio una postura y manifestarnos a favor o en contra de lo que sentimos cercano a nuestros valores.

Esta realidad provoca que ya incluso se dude en salir a apoyar a quienes consideramos “buenas personas” cuando son públicamente ensuciadas con noticias falsas porque el mar de dudas creadas hace que todo se torne sospechoso. Y ahí gana la pasividad, la tendencia a no participar- Y la no participación, no alzar la voz, la pasividad es lo contrario a la construcción democrática. Cuando callamos, cuando dudamos porque nos invaden con dudas somos menos ciudadanos.

Las instituciones que han actuado nos han mostrado una suerte de doble vara en las acciones y las reacciones… Se pueden identificar instituciones y personas que han tenido un despliegue distinto al visto ante otras situaciones asimilables

A que viene toda esta extensa introducción casi filosófica. Viene a cuento de las reflexiones que me quedan de toda la situación institucional que hemos vivido estos días en relación a Luis Bertolini, renunciado Intendente de la importante ciudad de Plottier. Podríamos hacer la historia corta. Bertolini fue denunciado penalmente por supuestas irregularidades en la gestión administrativa y económica del Municipio. La Fiscalía Penal investigó y lo acusó. El Concejo Deliberante decidió suspenderlo en sus funciones y Bertolini decidió renunciar al cargo que ocupaba desde diciembre de 2023.

Pero lo ocurrido no ha sido tan lineal. Las instituciones que han actuado nos han mostrado una suerte de doble vara en las acciones y las reacciones… Se pueden identificar instituciones y personas que han tenido un despliegue distinto al visto ante otras situaciones asimilables. Bertolini fue electo Intendente Municipal en 2023 con un importante apoyo popular, superior a la mitad de las personas que emitieron su voto. Un apoyo y una responsabilidad enorme y destaco este punto de partida porque siempre nos llenamos la boca diciendo la legitimidad popular, o la soberanía del voto del pueblo. Pues bien, quienes decidieron en 2023 que Bertolini tenía que ser el Intendente Municipal hasta diciembre 2027, sepan ahora que ha cambiado el curso de las cosas… por decisiones de varias personas al parecer -incluido Bertolini por supuesto-.

En el curso de la gestión municipal comenzaron a aflorar roces y tensiones políticas, partidarias, sobre lealtades y expectativas de ocupar cargos presentes y espacios futuros. Todo esto atravesado por la situación institucional vivida con Gloria Ruiz, ex vicegobernadora de la provincia hasta diciembre 2024… también emergente política de la ciudad de Plottier con roles de Intendenta. Y lo local se fue cruzando en lo discursivo con lo provincial con pasado de disputas de cargos y con expectativas futuras de conducción municipal. Eso no debería llamar demasiado la atención se ve totalmente legítimo tal vez lo cuestionable o alarmante sean los modos, acciones y estilos que se decida desplegar para alcanzar el objetivo.

La Fiscalía Penal decidió poner una energía que no se había visto en anteriores investigaciones sobre corrupción política. De hecho, si uno compara con otros casos de impacto provincial, no tiene ni punto de comparación. También fue llamativa la decisión de esa Fiscalía Penal de hacer una instalación comunicacional que lució diseñada en determinados momentos y con determinados contenidos y mensajes, como lo expuso el propio Bertolini y algunos diputados provinciales provenientes de esa ciudad de Plottier también.

Se ha escuchado que el rol de la Fiscalía Penal en este caso, no es asimilable a lo actuado en otros casos sobre denuncias y cuestiones políticas publicas conocidas en el pasado. No sabemos porqué habrá sido. Tal vez puedan decir que ahora fueron diligentes y ahora habrán actuado como se debe entonces nos queda la duda porqué en los otros casos no muestran similar dedicación… velocidad o planificación de acciones y de comunicación pública. Y como vimos en el caso de la “Estafa con Planes Sociales” con el tema ese de la “asociación ilícita” que la Fiscalía Penal pareció no tener demasiadas ganas de defender cuando le fue rechazada por los Jueces por ausencia de prueba adecuada. Ahora en el caso de Bertolini vemos que la acusación mediatizada desde la misma Fiscalía Penal luego se redujo a la figura de “negociaciones incompatibles”, como si Bertolini se hubiera interesado en la tramitación de algo, por un beneficio. Pero en la acusación parece que la Fiscalía dijo que por el momento no podía afirmar que existieran sobreprecios.

La Fiscalía Penal decidió poner una energía que no se había visto en anteriores investigaciones sobre corrupción política. De hecho, si uno compara con otros casos de impacto provincial, no tiene ni punto de comparación. También fue llamativa la decisión de esa Fiscalía Penal de hacer una instalación comunicacional que lució diseñada en determinados momentos y con determinados contenidos y mensajes, como lo expuso el propio Bertolini y algunos diputados provinciales provenientes de esa ciudad de Plottier también.

El propio Bertolini no mostró un proceder diligente que parezca interesado en dar rápidas y completas explicaciones públicas sobre lo reprochado. Si se sospechaba de varias contrataciones a determinadas personas ¿por qué no se salió a explicar caso por caso qué se hizo como se hizo y las razones de ese obrar? ¿Por qué siempre la única explicación del acusado y de sus abogados es acudir a la alusión a persecución política y judicial? ¿No se podrá, alguna vez, pensar en un descargo que primero explique lo importante y lo administrativo, y luego complete con el contexto político que puede motivar acciones de algunos que quedan ocultos?

A los ciudadanos no nos interesa lo político, nos interesa la explicación de la administración de los fondos públicos. El Concejo Deliberante de la ciudad de Plottier mostró tensiones desde el momento de elección de autoridades y cuando la Jueza Penal rechazó la detención domiciliaria de Bertolini se apresuraron a hacer lo que esperaban que hiciera la Justicia, es decir dar motivo para suspenderlo en el cargo. Pareció una movida institucional preparada o esperada al menos si la Jueza Álvarez no admitía la detención el Concejo Deliberante ya estaba preparado para suspender al hasta ahí Intendente electo popularmente.

Y ese Concejo llegó al punto de comenzar a difundir criterios jurídicos sobre interpretaciones debidas de normas de la Carta Orgánica intentando justificar que una acusación sería equivalente a un procesamiento tratando de hacer un paralelo entre el código procesal penal vigente antes del año 2014, y el actual código procesal penal adversarial. Más allá de las diferencias enormes de posiciones jurídicas que hemos escuchado entre quienes asimilan “formulación de cargos actual” con “procesamiento anterior” y quienes por el contrario manifiestan que “procesamiento anterior” solo sería equivalente a “control de acusación actual”, lo cierto es que una mayoría de integrantes del Concejo Deliberante mostró que ya tenía la decisión de apartar a Bertolini, pensando más en mi opinión en las personas que en la gestión y la situación integral de Plottier que desde hace varios meses estaba en fractura institucional clara entre Concejo y Ejecutivo Municipal.

En este extraño contexto y proceder de la Fiscalía Penal, del Concejo Deliberante y del propio Bertolini, subyace lo que decíamos al inicio de nuestras reflexiones: lo oscuro, la duda, la desconfianza- Instituciones y personas que debieron hacer extremo cuidado de los roles y mensajes a la comunidad, han profundizado una imagen más personalista que institucional. La corrupción debe ser combatida y sancionada siempre por las vías institucionales judiciales que corresponde sin manipulación ni doble vara. El ejercicio de funciones públicas electivas como Intendente y concejales deben velar por la institucionalidad y la integridad de la cosa pública, sin caer en personalismos e individualismos, tal vez mirando futuro o conveniencias ajenas a la finalidad pública y colectiva que debería guiar a quienes deciden y logran ocupar cargos públicos. Si Bertolini cometió irregularidades administrativas económicas que constituyan delito, deberá ser sancionado como corresponde, luego del proceso de investigación, juzgamiento y condena que corresponda, sin prejuzgamientos ni afectaciones al estado de inocencia, que es una garantía para todos los ciudadanos y un derecho constitucional.

Lamentablemente nos queda una sensación incómoda a partir de lo ocurrido institucionalmente en Plottier atravesada por saturación de conceptos y opiniones en redes sociales y en portales de noticias no siempre demasiado rigurosos y muchas veces más tribunas ideológicas que espacios de información clara. La realidad gris nos exige y nos impone como ciudadanos un deber agravado de ser prudentes al seleccionar las fuentes de información y de opinión a las que nos acercamos y tomamos como confiables. La situación ocurrida estos últimos días en Plottier, deja un humo molesto de roles institucionales y judiciales penales cuestionables mejorables desenfocados de la prioridad en el ciudadano que debe ver ejemplaridad y total transparencia y moderación en la actuación de funcionales públicos y judiciales. Lo que hemos presenciado no contribuye a la construcción de seguridad jurídica, solidez institucional y fortaleza democrática,