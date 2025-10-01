En octubre de 2025, los argentinos podrán aprovechar un fin de semana largo que se extenderá desde el viernes 10 hasta el domingo 12. Esta modificación responde a la Resolución 139/2025, que trasladó el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que tradicionalmente se conmemoraba el domingo 12, al viernes 10 de octubre.

Este cambio permitirá que el feriado se una al fin de semana, facilitando un descanso prolongado para quienes deseen aprovecharlo. La celebración de esta fecha invita a reflexionar sobre la diversidad cultural en el país, ahora con un día especial para descansar y compartir en familia o con amigos.

Los otros fines de semana largos que quedan

Pero octubre no será el único mes con días de descanso extendidos. En noviembre de 2025, se prevé un fin de semana "XXL", que abarcará desde el viernes 21 hasta el lunes 24. Esto es posible porque el Día de la Soberanía Nacional será trasladado al lunes 24 de noviembre, generando un período de cuatro días consecutivos para el descanso.

Fin de semana largo en octubre 2025.

Finalmente, en diciembre 2025, se sumará otro fin de semana largo con motivo del Día de la Inmaculada Concepción de María, que caerá el lunes 8. Este feriado es una oportunidad ideal para quienes buscan un respiro antes de las celebraciones de fin de año.

Estas modificaciones en el calendario oficial de feriados permiten a los argentinos planificar mejor sus descansos y viajes durante el último trimestre del año, aprovechando los fines de semana largos para desconectarse y compartir momentos especiales.