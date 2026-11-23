El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional movilizó a 1.410.000 turistas en todo el país y generó un impacto económico directo de $332.557 millones. Sin embargo, detrás del movimiento en distintos destinos, el balance reflejó un retroceso del consumo: el gasto total cayó un 30,3% en términos reales respecto del mismo feriado del año pasado, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La cantidad de viajeros también registró una baja del 17,4% interanual. La comparación estuvo condicionada por la duración del descanso, ya que en 2025 el feriado había conformado un fin de semana de cuatro días, mientras que este año fueron tres. Además, influyó la cercanía con los feriados extraordinarios de principios de noviembre por la visita del papa León XIV, que incidió en las posibilidades de organizar nuevos viajes.

Las escapadas cortas y de cercanía marcaron el feriado, en medio de las restricciones presupuestarias de los viajeros.

Otro indicador que mostró el cambio en el comportamiento de los turistas fue la duración de las estadías, que promediaron dos días, por debajo de los 2,3 registrados durante el mismo feriado de 2025. En tanto, el gasto diario por persona alcanzó los $118.770, lo que representó una caída real del 3,1%. Las restricciones presupuestarias favorecieron los destinos cercanos, las visitas por el día y las alternativas recreativas de menor costo.

Pese a la retracción general, algunos destinos lograron sostener una importante actividad a partir de fiestas populares, competencias deportivas y propuestas culturales. En Neuquén, la Fiesta Nacional del Chivito impulsó el movimiento en el norte provincial, con reservas superiores al 85% y una fuerte demanda de alojamiento en Chos Malal. En Bariloche, la ocupación alcanzó el 85%, mientras que San Martín de los Andes y Villa La Angostura recibieron visitantes por el Gran Fondo Siete Lagos.

Bariloche alcanzó una ocupación del 85% durante el fin de semana largo, impulsada también por eventos deportivos.

El transporte de larga distancia también mostró señales de movimiento: la venta de pasajes en ómnibus aumentó un 48% respecto de un fin de semana habitual de noviembre. Córdoba, Mar del Plata y Mendoza se ubicaron entre los destinos más elegidos. En paralelo, las propuestas gratuitas, las ferias, los espacios naturales y las actividades al aire libre ganaron protagonismo entre quienes buscaron disfrutar del descanso sin realizar grandes gastos, en un escenario en el que el turismo se mantuvo activo, pero con un consumo más cauteloso.