Gerardo Zamora aprovechó el Día Internacional de la Democracia para pedir "respeto por las instituciones" y una sociedad donde "todas las voces puedan expresarse". Sin embargo, su mensaje choca de frente con la realidad de la provincia que gobierna de manera ininterrumpida desde 2005. Signada por organismos clave intervenidos durante décadas, la falta de controles al poder, una Justicia a medida y un clima de asfixia y censura para quienes se atreven a pensar distinto.

Este martes 15 de septiembre, el gobernador publicó en sus redes sociales un texto que parecía sacado de un manual de educación cívica. "La democracia es mucho más que una forma de gobierno: es un compromiso permanente con la libertad, el diálogo, la participación y el respeto por las instituciones", escribió. En el mismo mensaje, llamó a construir "una sociedad donde todas las voces puedan expresarse y donde las diferencias encuentren siempre un camino de convivencia y consenso". Remató con un pedido para lograr una democracia "cada vez más sólida, participativa y cercana a nuestra gente".

El contraste con la realidad provincial

Firmado por cualquier otro dirigente, habría sido apenas un saludo de ocasión. Firmado por Zamora, el choque de frente contra la realidad provincial resulta imposible de pasar por alto. Para hablar de "respeto por las instituciones" en suelo santiagueño hay que hacer un esfuerzo monumental por ignorar los datos. Prácticamente todo organismo susceptible de ser intervenido, lo está.

El IOSEP, el Consejo General de Educación, la Dirección Provincial de Vialidad y la Administración de Recursos Hídricos funcionan bajo este régimen de excepción desde hace más de dos décadas. La intervención es una herramienta legal pensada para crisis excepcionales y de forma estrictamente temporal. Sirve para apartar autoridades frente a situaciones graves, auditar y restaurar el funcionamiento normal. Sin embargo, en Santiago del Estero dejó de ser una medida de emergencia para convertirse en un modelo permanente de gestión. Se prorroga año tras año, eludiendo los controles que exige la ley y normalizando lo anormal.

La falta de contrapesos institucionales

La falta de contrapesos institucionales es total. Los órganos creados para ponerle límites al poder operan con la misma lógica. Ni el Consejo de la Magistratura, responsable de seleccionar a los jueces, ni el Tribunal de Cuentas, que debe fiscalizar el uso de los fondos públicos, cuentan con representantes de la oposición. En la práctica, el oficialismo se audita a sí mismo.

A este cuadro se le suma un Poder Judicial atravesado por los cuestionamientos. Si el órgano que elige a los jueces responde a un único sector político, ya no sorprenden los vínculos carnales con la Casa de Gobierno. Ni que las causas sensibles avancen o se cajoneen según los apellidos involucrados.

El pedido de libertad de expresión y la realidad

Por otro lado, el pedido del gobernador para que "todas las voces puedan expresarse" choca brutalmente contra el muro de la vida diaria en la provincia. La hegemonía comunicacional del oficialismo es abrumadora. El que se aparta del libreto, suele pagar las consecuencias.

Esa misma persecución, a veces ruidosa y a veces silenciosa, recae sobre dirigentes gremiales, profesionales independientes y cualquier voz opositora. Entre los empleados públicos, el miedo es la moneda corriente. Callar es la única garantía para no arriesgar el puesto de trabajo.

Según el manual de redes sociales de Zamora, la democracia exige un "compromiso permanente". La ironía se cuenta sola. En Santiago del Estero, lo único verdaderamente permanente son las intervenciones.