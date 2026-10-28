El Gobierno dispuso el inicio del proceso de disolución y posterior liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). La medida se oficializó mediante el Decreto 1286/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y de los ministros del Gabinete. El organismo quedará a cargo de un administrador designado por el Ministerio de Defensa.

Según la norma, el Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) definirá los puestos de trabajo y la dotación que requiere. Lo hará de acuerdo con su estructura vigente y sus necesidades operativas.

Sobre esa base, identificará al personal del IOSFA que resulte necesario para transferirlo a la nueva obra social. La transferencia se hará conforme al régimen jurídico que corresponda a cada situación de revista.

La medida se oficializó mediante el Decreto 1286/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei.

Para los trabajadores que no sean transferidos, el administrador del IOSFA deberá evaluar su situación y disponer las medidas que correspondan. El personal de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval que preste servicios en el organismo en comisión o adscripción deberá reincorporarse a su fuerza de origen.

El destino del personal que no pase a OSFA

El decreto también establece que, una vez concluida la liquidación, los compromisos pendientes vinculados al personal no transferido serán asumidos por el Ministerio de Defensa.

Los agentes de planta permanente con estabilidad que a esa fecha estén en disponibilidad continuarán en esa situación dentro de la cartera. Permanecerán allí hasta su reubicación o baja.

El contexto: una deuda de $210.000 millones

La medida llega después de que, a principios de octubre, el Gobierno anunciara que usará fondos del Tesoro para cancelar la deuda de la obra social de los militares. El monto asciende a $210.000 millones.

El pago se acordará mediante convenios con unos 2.000 proveedores y prestadores. La falta de pago mantenía casi paralizada la atención médica de los afiliados.

Se estima que la obra social tiene unos 30 grandes acreedores. La deuda abarca a una amplia red de clínicas, farmacias, laboratorios, colegios profesionales, proveedores de prótesis e insumos y profesionales de la salud.

El anuncio del Ministerio de Defensa se dio en medio de un agravamiento de la crisis de la OSFA. En septiembre había renunciado el coronel retirado Ariel Guzmán, quien administraba la estructura residual del IOSFA y trabajaba en su proceso de liquidación.