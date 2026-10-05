A tan solo una hora de la Capital Federal, Luján sigue consolidándose como uno de los destinos preferidos por los bonaerenses para desconectar del ritmo acelerado de la ciudad. En ese escenario, el complejo de cabañas Descanso del Molino se presenta como la opción perfecta para quienes buscan tranquilidad, verde y un servicio pensado al detalle para el confort del viajero.

Atendido amablemente por sus propios dueños, el lugar combina la mística de la historia rural lujanense con instalaciones de primer nivel. Se convierte en el punto de partida ideal tanto para familias como para grandes grupos de amigos.

La historia detrás del nombre

El sello distintivo del complejo es la imponente estructura que le da nombre. Antiguamente, la zona estaba dominada por huertas y tierras de cultivo. Allí llegaban trabajadores temporales para las épocas de cosecha. A pocos metros de su ubicación actual funcionaba un molino que servía como punto de encuentro diario para los trabajadores de la tierra.

Hoy, la estructura fue recuperada y restaurada con maestría. Aunque ya no extrae agua, funciona como depósito y rinde homenaje a la memoria productiva del lugar. Le da una identidad única al paisaje del predio.

Espacios privados e instalaciones para ir en grupo

Con 10 años de trayectoria pero un estado de mantenimiento impecable, las cabañas ofrecen un equipamiento completo para que no falte nada durante la estadía. La propuesta logra el equilibrio exacto entre la intimidad individual y el disfrute compartido.

Intimidad garantizada: Cada cabaña cuenta con su propia parrilla individual y equipamiento completo.

Escapadas a una hora de CABA: el refugio escondido en Luján

Espacios comunes para grupos: El predio ofrece un salón de usos múltiples (SUM) con mesa de ping-pong y metegol. También una gran piscina para los días de calor y dos parrillas de gran tamaño diseñadas para albergar asados multitudinarios.

Autonomía y check-in flexible: Un punto muy valorado por los visitantes es su sistema de ingreso independiente. Permite arribar a cualquier hora de la noche sin las rigideces ni ataduras de los horarios hoteleros tradicionales.

Ubicación estratégica: Basílica, golf y gastronomía

Además de su extenso parque pensado para el descanso, el silencio y la desconexión sobre el verde, el complejo goza de una localización privilegiada dentro del circuito turístico regional.

Turismo religioso y cultural: A minutos del centro urbano de Luján y su emblemática Basílica.

Deporte y relax: Un punto de escala muy conveniente para los golfistas que frecuentan las canchas de Open Door.

Circuito gastronómico: Ubicado a pasos de Carlos Keen, el pueblo gastronómico de moda por sus tradicionales tenedores libres de asado. Al contar con pocas plazas hoteleras, encuentra en Descanso del Molino su aliado perfecto para pasar la noche.

Información útil y ubicación

Dirección: Las Magnolias (316 bis) & Las Begonias, Luján, Provincia de Buenos Aires

Ubicación estratégica: A tan solo 1 hora de CABA por Acceso Oeste, con acceso rápido hacia Open Door y Carlos Keen.

Perfil de estadía: Ideal para parejas, familias, grupos numerosos y escapadas de fin de semana.

Servicios e instalaciones: Cabañas totalmente equipadas, parque ajardinado, pileta, SUM con juegos, parrillas individuales y grupales, y check-in autónomo.