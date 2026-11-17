El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó el cronograma de pago para los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires. Los haberes del mes de noviembre de 2026 se acreditarán a partir del viernes 27.

El calendario contempla dos jornadas de cobro y alcanza tanto a las jubilaciones y pensiones como a las pensiones sociales no contributivas. La distribución se organiza según la terminación del documento de cada beneficiario.

Viernes 27 de noviembre

Ese día cobrarán los siguientes grupos:

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 .

con DNI terminados en . Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, todas las terminaciones.

La jornada concentra la mayor cantidad de beneficiarios, ya que incluye la totalidad de las pensiones sociales y el primer tramo de las jubilaciones.

Lunes 30 de noviembre

El segundo turno de pagos será para las jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con esa jornada se completa el cronograma de haberes correspondiente a noviembre y queda habilitada la etapa de cobro por ventanilla.

El vencimiento por ventanilla

El organismo previsional recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de diciembre de 2026. Ese plazo aplica para quienes no hayan cobrado en las fechas asignadas o para quienes necesiten retirar el dinero en una sucursal bancaria. Una vez cumplido ese plazo, el trámite pasa a otras instancias administrativas.

Cómo consultar el caso propio

Los beneficiarios que quieran confirmar su fecha de cobro pueden revisar la terminación de su DNI y cruzar el dato con el cronograma oficial. El IPS también suele publicar la información en sus canales oficiales y en la plataforma de consulta de haberes.

Para quienes cobran por ventanilla, se recomienda presentarse con el documento correspondiente dentro del plazo establecido y verificar antes el funcionamiento de la sucursal asignada, sobre todo en las semanas previas a las fiestas.