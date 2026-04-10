La histórica marca de zapatillas John Foos confirmó el cierre definitivo de su planta en Beccar, en el partido bonaerense de San Isidro, y anunció que dejará de fabricar en el país para pasar a importar sus productos desde distintos mercados asiáticos. La medida pone en riesgo más de 50 puestos de trabajo y se enmarca en un proceso de reestructuración interna de la compañía.

Según informó la empresa, la decisión busca “garantizar la sustentabilidad del negocio en el largo plazo”, y aseguraron que el proceso se lleva adelante conforme a la normativa laboral vigente. Sin embargo, el anuncio generó preocupación entre los trabajadores, ya que la producción local cesará por completo antes de que finalice abril.

La firma, que supo marcar tendencia entre adolescentes en la década del 90 y llegó a contar con cerca de 400 empleados en 2023, redujo progresivamente su planta hasta quedar con unos 50 trabajadores a comienzos de 2026. En paralelo, ofreció acuerdos de desvinculación con indemnizaciones de entre el 60% y el 70%, en medio de una negociación laboral atravesada por crecientes tensiones. Incluso, no descartan avanzar hacia un concurso preventivo si no se alcanzan consensos.

El cierre no resulta del todo inesperado. En los últimos años, la empresa había comenzado a sustituir la producción nacional por el ensamblado de piezas importadas desde China, para luego avanzar hacia la importación directa de productos terminados. No obstante, debido a restricciones antidumping vigentes desde 2021, la compañía deberá abastecerse desde otros mercados asiáticos como Vietnam o Tailandia.

El caso refleja el complejo escenario que atraviesa la industria del calzado en Argentina. La producción cayó de 125 millones de pares en 2015 a 58 millones en 2020, mientras que el empleo en el sector se redujo cerca de un 49% respecto de su pico en 2011. A esto se suma una fuerte retracción reciente: en enero, el INDEC registró una caída del 34,1% en los rubros de textiles, cuero y calzado.

La situación también impacta en otras empresas del sector. A comienzos de 2026, el Grupo Dass despidió a cerca de 50 trabajadores en su planta de Misiones, en un contexto de menor actividad y pérdida de competitividad.

Uno de los principales factores señalados por empresarios es el alto costo de los insumos en el país. Un relevamiento sectorial indicó que casi la mitad de los materiales industriales en Argentina tienen precios superiores a los del mercado internacional, lo que encarece la producción y limita la capacidad de competir tanto a nivel local como externo.

En este contexto, sectores como el textil, el metalúrgico y el químico enfrentan mayores dificultades, atravesados por la presión impositiva, los costos logísticos y las restricciones a la importación. La combinación de estos factores no solo impacta en la producción actual, sino que también desalienta nuevas inversiones y profundiza la crisis industrial.