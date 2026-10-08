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¿Se arrojó al río?

Un joven de 25 años murió tras ser rescatado del río Cosquín

Un joven de 25 años murió este miércoles tras ser rescatado del río Cosquín, en el balneario La Toma. Bomberos y médicos le practicaron RCP durante una hora sin éxito.

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Jueves, 08 de octubre de 2026 a las 10:09
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Un joven de 25 años murió tras ser rescatado del río Cosquín.

Un joven de 25 años murió este miércoles después de ser rescatado del río Cosquín. El episodio ocurrió en inmediaciones de las calles Pan de Azúcar y Cassafouth, en esa ciudad del Valle de Punilla, Córdoba.

Según informaron los Bomberos Voluntarios, a las 12:13 recibieron un llamado que advertía que una persona había ingresado al río a la altura del balneario La Toma y había sido perdida de vista bajo la superficie.

El operativo de rescate

Una unidad de rescate se trasladó al lugar y, después de ingresar al cauce, logró localizar al joven pocos minutos más tarde. Al operativo se sumó una segunda dotación y comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Pese a los esfuerzos realizados durante aproximadamente una hora, el personal médico confirmó la muerte.

De acuerdo con la información policial, los efectivos llegaron al sector alrededor de las 13:25 y encontraron al joven mientras era asistido por médicos y bomberos.

Investigan qué ocurrió

Las primeras averiguaciones indican que la víctima se habría arrojado al río y posteriormente habría sufrido un ahogamiento. Las circunstancias del episodio son materia de investigación.

En el lugar también trabajaron Policía de Córdoba, Guardia Urbana, Defensa Civil Municipal y el servicio de emergencias CREMED. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Cosquín, a cargo de Silvana Pen.

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