León XIV escuchó los relatos de cinco víctimas de abusos en la Iglesia

El papa León XIV mantuvo este lunes 9 de noviembre una reunión privada con cinco víctimas de abusos cometidos por integrantes de instituciones eclesiásticas y del clero en Argentina. El encuentro se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, después de la misa celebrada en el Monumento de los Españoles y antes de su visita a la Universidad Católica Argentina (UCA).

Durante la reunión, el Pontífice escuchó individualmente los testimonios de cada una de las personas afectadas, quienes también compartieron propuestas para fortalecer los mecanismos de protección, reparación y acompañamiento dentro de la Iglesia católica.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó el encuentro y señaló que León XIV agradeció a las víctimas por compartir sus experiencias y sus testimonios de fe. También les impartió su bendición.

Qué hablaron León XIV y las víctimas de abusos

Según el comunicado difundido por la Santa Sede, el Papa escuchó las historias de las cinco personas y las propuestas que presentaron para consolidar los caminos de sanación dentro de la Iglesia.

La reunión tuvo carácter individual: León XIV conversó por separado con cada víctima. El encuentro se produjo en el marco de su visita oficial a la Argentina y formó parte de las actividades desarrolladas durante la segunda jornada de su agenda en el país.

Desde Vatican News indicaron que el Pontífice manifestó su cercanía no solamente a quienes participaron de la reunión, sino también a otras víctimas con las que no fue posible concretar un encuentro.

El compromiso del Vaticano con la protección de las víctimas

En su comunicación oficial, la Santa Sede sostuvo que León XIV expresó su voluntad de reforzar las vías de protección, acogida y acompañamiento dentro de la Iglesia.

El mensaje también hizo referencia a la necesidad de consolidar caminos de sanación. Se trata de una cuestión que involucra tanto la atención a quienes sufrieron abusos como las medidas institucionales destinadas a prevenir nuevas situaciones.

Sin embargo, el comunicado no detalló cuáles fueron las propuestas concretas presentadas por las víctimas ni anunció nuevas disposiciones, protocolos o medidas administrativas como consecuencia de la reunión.

Tampoco se difundieron las identidades de las cinco personas, las instituciones involucradas ni las circunstancias particulares de los abusos relatados.

La visita de León XIV a la Argentina

La reunión con las víctimas se desarrolló durante el lunes 9 de noviembre, en la segunda jornada de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Previamente, el Pontífice había encabezado la misa central en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Posteriormente, tenía previsto participar del Encuentro con el Mundo del Trabajo en la Universidad Católica Argentina.

La agenda del Papa contempla distintas actividades religiosas, institucionales y sociales en el país, con encuentros en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El encuentro con las víctimas incorporó a esa agenda una instancia de escucha sobre uno de los asuntos más delicados para la institución religiosa: la respuesta frente a los abusos cometidos en ámbitos eclesiásticos.