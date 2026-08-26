León XIV evalúa visitar la cárcel de Devoto y reunirse en River

La visita del papa León XIV a la Argentina comienza a tomar forma, con nuevas alternativas para su agenda entre el 8 y el 11 de noviembre. Entre las actividades que analiza la Iglesia aparecen un encuentro masivo con jóvenes en el estadio de River Plate y una posible visita a la cárcel de Villa Devoto.

Los detalles fueron anticipados por el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheining, luego de mantener un encuentro con el sumo pontífice en el Vaticano. Según explicó, León XIV tendrá como base durante su estadía la Nunciatura de Buenos Aires, desde donde se trasladará a los distintos puntos incluidos en su recorrido.

Aunque todavía quedan actividades por definir, Scheining confirmó que el Papa estará el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján.

La agenda contempla distintos encuentros con sectores de la sociedad. Entre las posibilidades mencionadas aparecen actividades con religiosos, seminaristas, personas privadas de su libertad y representantes del mundo de la discapacidad.

En ese marco, el arzobispo fue consultado específicamente sobre la posibilidad de que León XIV visite el penal de Villa Devoto. Scheining respondió que es una alternativa posible, aunque todavía no está confirmada.

Otra de las opciones que analiza la Iglesia es la realización de un encuentro masivo con jóvenes en el estadio Monumental, aunque el propio Scheining señaló que la capacidad del estadio representa una dificultad frente a la magnitud de la convocatoria que esperan.

El estadio de River Plate tiene una capacidad aproximada de 85 mil personas, una cifra que, según el arzobispo, podría resultar insuficiente para un encuentro de estas características. La intención de la Iglesia es que la actividad pueda convocar a la mayor cantidad posible de fieles y jóvenes.

Mientras se termina de definir la agenda pastoral, el Gobierno nacional avanza con los preparativos de infraestructura, logística y seguridad para la visita. La magnitud de la convocatoria prevista llevó incluso a analizar la posibilidad de establecer un asueto o feriado durante las jornadas en las que se realicen las principales actividades.

La coordinación de la organización por parte del Ejecutivo está encabezada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien mantiene reuniones con representantes de la Iglesia y funcionarios nacionales y porteños.

En materia de seguridad, ya se realizaron relevamientos junto con representantes del Vaticano en los principales escenarios que podrían albergar las celebraciones. Entre ellos aparecen la Basílica de Luján, el Monumento de los Españoles, en Palermo, y el predio del Área Material Córdoba.

Este último lugar tiene además un antecedente particular: allí Juan Pablo II celebró una misa durante su visita a la Argentina en 1987, la última ocasión en la que un Papa estuvo en el país.

El operativo de seguridad no se concentrará únicamente en los lugares donde se desarrollen las actividades oficiales. También contempla aeropuertos, pasos fronterizos y los recorridos que realice León XIV, ante la expectativa de que miles de personas se movilicen desde distintos puntos del país.

La agenda también tendrá actividades institucionales. Entre las previstas se encuentra un encuentro entre León XIV y el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, además de una actividad con el cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

Por ahora, tanto la Iglesia como el Gobierno continúan trabajando sobre las distintas alternativas. La definición final de los escenarios y del programa dependerá también de las evaluaciones que realicen los equipos del Vaticano, que deberán determinar las condiciones de seguridad, logística y capacidad de cada lugar antes de dar el visto bueno definitivo.