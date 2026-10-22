El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará bajo un panorama gris, húmedo e inestable. Las lluvias no darán tregua durante los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el jueves concentrará el tramo más complicado, con tormentas fuertes.

La jornada del jueves comenzará mayormente nublada, con una probabilidad baja de lluvias durante la mañana. El escenario cambiará desde la tarde, cuando se esperan tormentas aisladas. La posibilidad de precipitaciones alcanzará entre 40% y 70% hacia la noche.

La temperatura irá de 15°C a 20°C. El viento del este soplará entre 23 y 31 km/h y podría dejar ráfagas de hasta 50 km/h.

El pronóstico para el AMBA

Tras las tormentas del jueves, la inestabilidad persistirá en el AMBA. El viernes habrá cielo mayormente nublado. Continuará la probabilidad de chaparrones y lloviznas en distintos momentos del día, con chances de hasta 40%. La mínima será de 15°C y la máxima llegará a 20°C. El viento rotará al sudeste.

El sábado continuará con nubosidad abundante, lloviznas y chaparrones aislados. La mínima se estima en 14°C y la máxima en 19°C. Hacia la tarde y la noche, el viento podría registrar ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Para el domingo, el pronóstico prevé condiciones similares durante la madrugada y la mañana. Aunque se espera una mejora gradual hacia la tarde. El descenso térmico se hará más evidente, con valores de entre 12°C y 17°C.

Qué provincias están bajo alerta meteorológica

El ente nacional mantiene advertencias de distinto nivel para amplias zonas del centro, el Litoral, Cuyo, el norte y la Patagonia durante el jueves. La situación más comprometida se concentrará en las áreas bajo alerta naranja por tormentas.

Alertas por tormentas en 14 provincias y granizo en el AMBA

En sectores de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, el noroeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, el organismo anticipó lluvias y tormentas fuertes. El principal riesgo estará asociado a la abundante caída de agua en períodos cortos.

También podrían presentarse granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que alcanzarían los 90 km/h. Para esas regiones "se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, donde podrían ser superados de forma puntual".

La advertencia naranja también alcanza a zonas de Neuquén y Río Negro. Allí el volumen de lluvia esperado será menor. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

Las alertas en Cuyo y el norte

Las regiones de La Rioja, San Juan y Mendoza también se verán afectadas por tormentas y lluvias. El fenómeno podrá incluir abundante agua en cortos lapsos, granizo ocasional, descargas eléctricas y ráfagas. Se esperan acumulados de entre 20 y 40 milímetros.

En Formosa, la advertencia contempla lluvias y tormentas de variada intensidad. Con posibilidad de ráfagas de hasta 90 km/h, granizo y acumulados de entre 40 y 70 milímetros.

Las advertencias se completan con una alerta amarilla por viento en sectores de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan. En las áreas cordilleranas, se prevén vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h. Las ráfagas podrían superar los 100 km/h en altura.

En tanto, el viento Zonda puede soplar con velocidades de entre 30 y 40 km/h y ráfagas superiores a 70 km/h. Este fenómeno suele reducir la visibilidad, elevar de manera repentina la temperatura y generar condiciones de baja humedad.

Las recomendaciones del SMN

Ante estas condiciones, el organismo recomienda:

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

que puedan ser desplazados por el viento. Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

durante las tormentas. Buscar refugio en un edificio o vehículo cerrado ante actividad eléctrica.

Para conocer más sobre el pronóstico, los interesados pueden consultar el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional.