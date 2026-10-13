Las intensas lluvias que afectaron a distintos sectores de Neuquén generaron complicaciones en rutas, caminos y localidades del interior, en el marco de un alerta amarilla por tormentas en algunas zonas de la provincia. En diálogo con La Primera Mañana, por AM550, el director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz, explicó que las condiciones más complejas se registraron durante la tarde y la noche del lunes 12 de octubre, con lluvias persistentes, granizo y fuertes ráfagas de viento.

“Las lluvias persistentes acompañaron prácticamente a gran parte de la provincia durante el día de ayer. No fue así en Confluencia, gracias a la rotación de vientos”, señaló Cruz.

Uno de los sectores más afectados fue Los Catutos, donde la gran cantidad de agua caída en poco tiempo dejó intransitable el principal acceso a la localidad y provocó que varios vehículos quedaran encajados en el barro. Los conductores pudieron ser asistidos tras intensos trabajos, aunque también se registraron daños importantes en calles internas.

Cruz señaló que Vialidad Provincial debía continuar este martes con las tareas para recuperar la circulación y realizar trabajos preventivos, ya que el camino estaba siendo preparado para una futura obra de asfalto.

El estado de los camino en la Ruta 40, entre El Sauce y El Manzano.

También se registraron complicaciones en Paso Aguerre, sobre la Ruta Provincial 20, donde el caudal de algunos cañadones superó sus niveles habituales. Ante el temor de que el agua continuara aumentando, una familia decidió autoevacuarse hacia un sector más seguro. Las tormentas también alcanzaron zonas del norte neuquino, el centro provincial y la región del Limay, con episodios de granizo y precipitaciones intensas entre Picún Leufú y Piedra del Águila.

En cuanto al estado de las rutas, Cruz advirtió que la Ruta Provincial 5, en el sector de Carranza, permanece intransitable debido a la acumulación de barro. Además, se reportaron daños en distintas calzadas, con sectores deteriorados sobre las rutas nacionales 40 y 237, la Ruta Provincial 17 y otros tramos del norte neuquino.

Durante la noche del lunes, equipos de Vialidad Nacional y efectivos policiales realizaron tareas y retenes en Zapala y La Rinconada para permitir los trabajos sobre las rutas 40 y 46, y luego comenzaron a liberar el tránsito que esperaba en la zona.

Barro sobre la calzada

Mientras tanto, Vialidad Nacional informó que en la Ruta Nacional 40, entre Zapala y La Rinconada, hay sectores con agua y barro sobre la calzada, por lo que trabajan equipos viales para despejar el camino.

También se informó sobre visibilidad reducida por bancos de niebla en la Ruta Nacional 22, entre Cutral Co y Zapala, y en distintos tramos de la Ruta Nacional 40.

En tanto, los pasos fronterizos Cardenal Samoré, Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal permanecen habilitados, según el parte suministrado.

Cruz indicó que, aunque los períodos de tormentas más intensas ya habían pasado, se esperan nuevas precipitaciones de variada intensidad hasta el sábado o domingo.

“Hasta el día sábado o domingo de esta semana, se esperan períodos de precipitaciones de variada intensidad persistentes en algunos momentos del día, ya no extremadamente fuertes, pero sí precipitaciones que van a estar presentes en gran parte de la provincia”, informó Cruz.

Por eso, recomendó consultar los partes oficiales sobre el clima y la transitabilidad antes de viajar, respetar las indicaciones del personal que trabaja en las rutas y circular a velocidades precautorias. Entre las herramientas disponibles mencionó los informes de Vialidad, el Servicio Meteorológico Nacional o el mapa interactivo de la Secretaría de Emergencias.