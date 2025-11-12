El Gobierno argentino informó oficialmente que Javier Milei no participará de la cumbre de líderes del Mercosur que se celebrará el próximo 20 de diciembre en Foz de Iguazú, bajo la organización de Brasil. La decisión fue comunicada por la Cancillería argentina a su par brasileña, Itamaraty, que actualmente ejerce la presidencia pro tempore del bloque.

La ausencia del mandatario argentino se suma a la del presidente paraguayo, Santiago Peña, quien también confirmó que no asistirá al encuentro convocado por Luiz Inácio Lula da Silva. Ambas bajas generan incertidumbre sobre el futuro inmediato de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, un acuerdo de libre comercio que lleva más de dos décadas de discusiones y que podría definirse antes de fin de año.

Según fuentes diplomáticas, la postura de Buenos Aires y Asunción no sólo responde a diferencias sobre el calendario y la sede para la eventual firma del acuerdo con Bruselas, sino también a las fricciones políticas entre los gobiernos de Milei y Lula, de posiciones ideológicas enfrentadas.

La cumbre de diciembre había sido originalmente pensada para principios de mes, pero las demoras en las tratativas con la UE obligaron a posponerla. Pese a que aún resta más de un mes, y no se descarta un cambio de escenario, por el momento Brasilia recibió confirmación de que ni Milei ni Peña estarán presentes.

La decisión de Milei se da en un contexto de menor presencia del mandatario en los foros multilaterales. El presidente también desistió de participar en la próxima cumbre del G20, prevista para los días 22 y 23 de noviembre en Johannesburgo, Sudáfrica. En su lugar, Argentina enviará al canciller Pablo Quirno.

El rechazo a asistir al G20 replica la postura del expresidente estadounidense Donald Trump, con quien Milei mantiene una afinidad política y discursiva. La ausencia del líder libertario en ambos encuentros refuerza la señal de un giro en la política exterior argentina, con menos énfasis en los espacios de integración regional y mayor alineamiento con Washington.