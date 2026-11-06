El mercado cambiario tendrá cinco días sin actividad por la visita del papa León XIV: qué pasará con el dólar al reabrir

El mercado cambiario argentino se prepara para atravesar cinco días sin actividad financiera local. Lo hace en medio de una creciente incertidumbre sobre el rumbo de la economía y una fuerte caída de los activos argentinos.

Con el riesgo país en 925 puntos básicos, una de las principales incógnitas pasa por lo que sucederá con el dólar cuando se reanude la operatoria el próximo miércoles 11 de noviembre.

El cierre de las sucursales bancarias comenzará este viernes 6 de noviembre, por el Día del Bancario. Se extenderá hasta el martes 10 inclusive, en el marco de las jornadas sin actividad establecidas por la visita del papa León XIV a la Argentina.

Cómo cerraron las cotizaciones

La última rueda cambiaria de la semana cerró con estabilidad en las cotizaciones.

Dólar mayorista: perdió 50 centavos (-0,03%) y cerró a $1.545,50 .

perdió 50 centavos (-0,03%) y cerró a . Dólar minorista: terminó a $1.570 para la venta en el Banco Nación.

terminó a para la venta en el Banco Nación. Dólar blue: finalizó a $1.550 .

finalizó a . Contado con liquidación (CCL): cerró a $1.671,44 , con una brecha del 8,1% respecto del tipo de cambio oficial.

cerró a , con una brecha del respecto del tipo de cambio oficial. Dólar MEP: terminó en $1.579,50, con una diferencia del 2,2%.

Sin embargo, la estabilidad cambiaria de la última jornada no necesariamente anticipa lo que sucederá después del receso.

La combinación de incertidumbre política, deterioro de los bonos soberanos y dudas sobre las condiciones de financiamiento podría modificar las expectativas de los inversores. También podría aumentar la demanda de cobertura en dólares.

¿Puede subir el dólar después del feriado bancario?

Para el economista y director de Grupo Sigma, Nicolás Parreira, una mayor incertidumbre suele generar una mayor demanda de cobertura. Especialmente cuando coincide con caídas de bonos y acciones. Sin embargo, aclaró que ese comportamiento no implica necesariamente una suba sostenida del tipo de cambio.

"Una mayor incertidumbre suele aumentar la demanda de cobertura, especialmente cuando coincide con caídas de bonos y acciones. Pero esto no implica necesariamente una suba sostenida del dólar. Para eso tendría que producirse un deterioro más persistente de la confianza o de las condiciones financieras locales", explicó.

En ese sentido, el economista consideró que será importante seguir la evolución de tres indicadores:

El riesgo país .

. Los bonos soberanos .

. La brecha cambiaria.

Si la reacción de los mercados queda limitada a algunas jornadas de volatilidad, el impacto sobre el dólar podría ser transitorio. En cambio, si se profundiza la suba de la prima de riesgo argentina, la presión cambiaria podría prolongarse.

La mirada de GMA Capital

Rocío Bisang, economista y consultora de GMA Capital, señaló que "por ahora, el impacto del contexto internacional se está viendo mucho más en los bonos y en el riesgo país que en el dólar".

"Hoy el oficial bajó y el CCL subió alrededor de 0,6%, así que no estamos viendo un movimiento cambiario muy fuerte para el nivel al que se movió el resto del mercado. Los feriados pueden poner una pausa en la operatoria local, y podrían dar algo de aire por el lado internacional si se relaja la situación afuera pero el sell off local tiene un componente local importante", agregó.

El receso no frena el riesgo país

Para la analista Elena Alonso, el receso no necesariamente funcionará como un mecanismo para contener la volatilidad. Aunque las operaciones locales permanezcan interrumpidas, los bonos argentinos que cotizan en el exterior continuarán siendo una referencia para los inversores internacionales.

"El riesgo país no se calcula acá, lo va a armar el JP Morgan con los bonos argentinos que cotizan en Nueva York y en Nueva York siguen operando. El indicador va a seguir moviéndose aunque en Argentina no haya bancos ni bolsa", explicó.

Incluso advirtió que la menor liquidez durante esos días podría amplificar los movimientos de los activos argentinos.

"Más que un calmante me parece que es como una pausa que puede generar cualquier cosa", resumió.

En esa misma línea, el analista Andrés Reschini señaló que los bonos argentinos continuarán operando en el exterior, aunque la menor actividad podría generar algunas distorsiones en las cotizaciones.

La incertidumbre por el respaldo de Estados Unidos

Uno de los factores que puede sumar presión sobre las expectativas cambiarias es el nuevo escenario político de Estados Unidos.

La derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término y el avance demócrata en el Congreso abrieron interrogantes sobre la capacidad de Washington para sostener su respaldo financiero a la Argentina.

En ese contexto, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) advirtió que la nueva composición del Congreso estadounidense podría condicionar futuras instancias de apoyo financiero al Gobierno de Javier Milei.

La entidad señaló que la mayoría opositora tendrá mayores herramientas para controlar acuerdos, revisar programas de asistencia y condicionar iniciativas que requieran financiamiento o aprobación legislativa.

La advertencia también apareció durante el 16° Foro ABECEB, realizado en Buenos Aires. Allí, Gary Litman, vicepresidente senior de Iniciativas Globales de la US Chamber of Commerce, sostuvo que un Congreso dividido puede reducir la capacidad de Washington para asistir financieramente a economías en crisis como la argentina.

"La toma de decisiones será más lenta, la voluntad política no necesariamente estará presente y la disposición a utilizar el Fondo Monetario Internacional u otros instrumentos para acudir al rescate disminuye cuando tenemos un gobierno dividido", afirmó.

El antecedente de 2025

El planteo tiene relevancia para la Argentina por el antecedente de la asistencia financiera que recibió durante 2025. En ese entonces, el Tesoro estadounidense encabezado por Scott Bessent intervino para respaldar al Gobierno de Milei en medio de las tensiones cambiarias y electorales.

Un eventual menor margen para conseguir asistencia externa podría influir sobre las expectativas de los inversores. Especialmente en un contexto en el que el Gobierno necesita acumular reservas y garantizar el financiamiento de los vencimientos de deuda.

De todos modos, las advertencias sobre las dificultades para conseguir futuras asistencias no implican una interrupción automática de los compromisos existentes. El foco de la preocupación está puesto en las condiciones políticas que podrían enfrentar nuevos pedidos de respaldo financiero.