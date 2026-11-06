Mientras Perú y Uruguay ya mostraron el papamóvil de León XIV, en Argentina sigue el misterio: cómo serán y qué harán con ellos tras la visita

Dos papamóviles idénticos fueron construidos especialmente para la visita de León XIV a la Argentina. Los vehículos fueron desarrollados sobre la base de camionetas Toyota Hilux fabricadas en la planta de Zárate y adaptados con especificaciones enviadas por el Vaticano.

El trabajo de transformación estuvo a cargo de especialistas en equipamiento vehicular, que realizaron modificaciones estructurales para que el pontífice pueda viajar de pie y mantener contacto con los fieles durante los recorridos.

La construcción de las dos unidades demandó seis semanas desde la recepción del pedido hasta la finalización de los vehículos. Ambos fueron diseñados con las mismas características para garantizar una presentación y funcionamiento idénticos.

Uno de los papamóviles será utilizado durante las actividades previstas en Buenos Aires y Luján, mientras que el segundo fue trasladado a Córdoba, donde permanece bajo custodia de la Gendarmería Nacional.

Autoridades peruanas presentaron el papamóvil que trasladará a León XIV durante su visita pastoral al país.

En Argentina, a diferencia de otros países que forman parte de la gira de León XIV, todavía no se difundieron imágenes oficiales de los papamóviles que utilizará el pontífice. Mientras en Perú y Uruguay los vehículos ya fueron presentados públicamente, en el país se mantiene el misterio sobre el diseño final de las unidades preparadas para la visita.

En Perú, el papamóvil fue mostrado durante un acto oficial encabezado por autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde además se realizó la entrega simbólica de las placas del vehículo. Uruguay también presentó su unidad, mientras que en Argentina los detalles de los vehículos permanecen reservados hasta la llegada del Papa.

Los detalles del diseño y la adaptación

Según informaron, los vehículos son de color blanco y cuentan con detalles papales y el escudo de la Santa Sede. Entre sus principales características se destacan una cúpula transparente, laterales abiertos para permitir el saludo a los fieles, un asiento papal adaptado y elementos de seguridad.

Para su puesta a punto se modificaron distintos componentes de las camionetas, entre ellos la suspensión, los amortiguadores, la estructura trasera, el piso y los sistemas destinados a reducir las vibraciones durante el traslado.

El diseño permite transportar a cinco personas: el Papa en el sector central, dos acompañantes a sus costados y dos integrantes de seguridad ubicados en la parte trasera del vehículo.

El diseño argentino del papamóvil fue creado sobre una Toyota Hilux con detalles especiales para León XIV.

Además, los papamóviles cuentan con una escalera eléctrica trasera para facilitar el acceso y fueron equipados para responder a las necesidades del recorrido del pontífice. Funcionan con un motor turbodiésel convencional, sin sistema eléctrico ni híbrido.

Ambas unidades llevan la misma patente, una condición solicitada por el Vaticano para que los vehículos tengan idénticas condiciones de funcionamiento y presentación durante la visita.

Después del paso de León XIV por la Argentina, los dos papamóviles permanecerán en el país bajo custodia para futuros usos. La visita del pontífice está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.