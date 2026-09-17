Los monotributistas deberán tener en cuenta una fecha clave durante los próximos días. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció que el lunes 21 de septiembre vencerá el pago mensual correspondiente al régimen simplificado.

Habitualmente, la obligación debe abonarse hasta el día 20 de cada mes. Sin embargo, ARCA establece que cuando esa fecha coincide con un feriado o fin de semana, el vencimiento se traslada automáticamente al primer día hábil siguiente. En septiembre de 2026, el día 20 cae domingo, por lo que el plazo se extiende hasta el lunes 21.

Los montos que deben pagar los monotributistas

La obligación comprende a los contribuyentes encuadrados en las distintas categorías del régimen. Actualmente se extienden desde la A hasta la K. El monto que deberá pagar cada persona dependerá de su categoría y de su situación particular.

Además, desde el 1° de agosto están vigentes los valores actualizados del Monotributo. Con las nuevas escalas, el límite de ingresos brutos anuales comienza en $12.009.410,45 para la categoría A y llega hasta $126.610.838,75 para la K.

Según la tabla oficial vigente de ARCA, estos son algunos de los valores totales establecidos para locaciones y prestaciones de servicios:

Categoría A: $49.527,18

$49.527,18 Categoría B: $56.379,08

$56.379,08 Categoría C: $66.020,12

$66.020,12 Categoría D: $84.612,93

$84.612,93 Categoría E: $119.811,45

$119.811,45 Categoría F: $150.784,21

$150.784,21 Categoría G: $230.312,94

$230.312,94 Categoría H: $522.706,68

$522.706,68 Categoría I: $963.747,86

$963.747,86 Categoría J: $1.167.299,76

$1.167.299,76 Categoría K: $1.614.446,04

La cuota mensual está compuesta, en términos generales, por el impuesto integrado, el aporte previsional al SIPA y el aporte a la obra social. No obstante, existen contribuyentes exceptuados de alguno de estos componentes, por lo que el monto final puede variar según cada situación.

Cómo pagar el Monotributo antes del vencimiento

ARCA establece que los monotributistas de todas las categorías deben utilizar medios electrónicos para cancelar sus obligaciones. Con excepciones específicas como el Monotributo Social, asociados a cooperativas de trabajo y trabajadores independientes promovidos.

Una de las alternativas consiste en generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) desde los servicios habilitados por ARCA. El contribuyente puede ingresar con Clave Fiscal a "Presentación de DDJJ y Pagos" o a la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA).

También es posible realizar el pago mediante código QR con billeteras virtuales habilitadas, aplicaciones móviles, homebanking y otros mecanismos electrónicos disponibles. ARCA permite además adherirse al débito automático para cancelar mensualmente la obligación.

La app ARCA Móvil y la verificación de pagos

Desde la aplicación ARCA Móvil, los contribuyentes pueden pagar el Monotributo, consultar deudas, declarar una CBU para adherirse al débito automático y revisar una agenda personalizada de vencimientos.

Quienes quieran comprobar si una operación quedó correctamente registrada pueden hacerlo mediante la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA). Allí se puede consultar si existen deudas, intereses o saldos a favor y verificar a qué período fue imputado cada pago.

La fecha central del calendario de septiembre será, entonces, el lunes 21. Cumplir con la obligación dentro del plazo permitirá evitar que el saldo quede impago y comience a acumular los intereses correspondientes.