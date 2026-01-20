El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini habló con el programa Verano de Primera que se emite por AM550 y se refirió al decreto oficializado ayer por el cual se incorporan 430 agentes a las fuerzas de seguridad de la Provincia. Qué dijo.

“Esta es una muy buena noticia porque es el personal policial que se estuvo formando a lo largo de los últimos dos años, y personal subalterno en el 2025", dijo entusiasmado Nicolini.

Se trata de personal que el 22 de diciembre había egresado de las distintas escuelas.

"Ayer se suscribió el decreto en el que se incorporan para formar parte de la Policía y salir a desempeñar sus tareas en los distintos cuerpos, seguridad, penitenciario y de bomberos, que tenía falta de personal por la ampliación que se hizo de distintos puestos en la Provincia", explicó.

También se sumó personal técnico que manejará las videocámaras para poder tener en tiempo real las respuestas necesarias. "La idea es brindar mayor cobertura territorial en la región”, expresó Nicolini.

Ante la consulta de dónde se van a distribuir los nuevos agentes, el ministro señaló: “Los penitenciarios en las 10 unidades de detención que tiene la Provincia y esto es muy importante, ya hemos inaugurado algunas obras de seguridad que implican mayor personal. El personal de oficiales y suboficiales es distribuido de acuerdo a las necesidades logísticas de la Superintendencia de Seguridad que se encarga del manejo de todas las comisarías. Siempre teniendo en cuenta necesidades particulares de cada lugar y el mapa del delito que hemos salido fuertemente a realizar desde el inicio de la gestión. Se ha ampliado el régimen del llamado 12 por 36, lo que implica que necesitemos más personal para poder cubrir los momentos donde no hay personal haciendo sus tareas”.

Además, comentó: “El personal sale con una capacitación básica que se ha ido adaptando. Obviamente salen capacitados en comunicaciones, en uso de armas. Después hay cuestiones específicas. Por ejemplo, el jueves estaremos en Villa la Angostura entregando dos espectrogramas, un aparato que permitirá detectar sustancias en el momento. Eso será brindado al personal que tenga que operarlo. Los que estén en el área de criminalística serán formados en lo que tenga que ver con investigación de homicidios y otros delitos. Hemos reforzado una capacitación concreta, clara y continua”.

Consultado por los indicadores que se tuvieron en cuenta para la incorporación de los agentes, el funcionario manifestó: “El crecimiento demográfico que es cuatro veces superior a la media a nivel nacional. Hay áreas donde se supera el promedio como la zona de Vaca Muerta o de los Lagos del Sur. Eso requiere ampliar la presencia de personal policial. Tenemos un plan para ampliar la cantidad de comisarías y destacamentos policiales para tener un mayor despliegue territorial”.

“Los oficiales tienen una formación de dos años, y el personal subalterno tiene una formación de ocho meses teórico y práctica”, añadió Matías Nicolini.

Acerca de las pistolas taser y su dilatada llegada a Neuquén concluyó: “Están en proceso de compra, lo que pasa es que tuvimos una complicación administrativa porque hay un solo proveedor en el país, soy el primero que quiero que lleguen y estoy presionando constantemente para tenerlas. Ya hemos incluso avanzado en la capacitación”.