El voto neuquino fue a favor de la legalización del aborto

En una jornada histórica de 12 horas de sesión, con 38 a favor, 29 en contra, cuatro ausentes y una abstención, el Senado convirtió este miércoles a las 4:08 de la mañana, en ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Ya había obtenido media sanción de Diputados el 11 de diciembre. Los cambios que aceptó hacer el oficialismo en la reglamentación fue lo que terminó destrabando el debate y convenció a algunos senadores de votar a favor. Una de ellas fue la senadora local Lucila Crexell por Juntos por el Cambio, que de esta manera se sumo a los votos positivos (ya sabidos con antelación), de Silvia Sapag y Oscar Parrilli por el Frente de Todos.

Crexell, era una de las legisladoras que no había revelado cómo iba a votar el proyecto, considerada indecisa, finalmente se inclinó por el verde y votó a favor de la interrupción voluntaria del embarazo aborto: "Voy a acompañar este proyecto de ley", sostuvo a las 22 horas de este martes, en su turno de dar sus argumentos.

La senadora en el año 2018 se abstuvo y este año era una de las legisladoras que no había revelado cómo iba a votar.; con su voto, uno de los más esperados por gran parte del sector político y de la "marea verde" que esperaba fuera del senado desde las 16 horas.

“No cambié mi manera de pensar sobre el aborto. Cambié el enfoque. No es feminismo o religión. El aborto clandestino es una figura silenciosa que escribe páginas muy tristes. Esta Ley no le cambia nada a los que se oponen. Pero sí le cambia todo a aquellos de nuestra sociedad que necesitan que el estado las visibilice y las asista. Negar la realidad de tantos abortos que existen en este país es un tremendo acto de hipocresía”, manifestó la legisladora. Por último la senadora de la oposición, afirmó: “Por eso votaré favorablemente este proyecto de Ley”.

Por su parte, la senadora por el Frente de Todos, Silvia Sapag, dio su respaldo al proyecto de legalización del aborto: "Cuando yo nací las mujeres no votábamos, no heredábamos, no podíamos administrar nuestros bienes, no podíamos tener cuentas bancarias, no teníamos tarjeta de crédito, no podíamos ir a la universidad.

Cuando yo nací las mujeres no teníamos la patria potestad compartida sobre nuestros hijos, no nos podíamos divorciar, no había jubilación de amas de casa, no había matrimonio igualitario, no era obligatorio inscribir a las mujeres en el registro de las personas", dijo en su discurso y continuó con firmeza: "Venimos a decirles a todos que toda vez que las mujeres interrumpimos un embarazo no querido hacemos caer en desuso y volvemos inimplementable la ley que penaliza la práctica del aborto, y el control del Estado de nuestros cuerpos y el control de la iglesia de nuestra sexualidad".

Además, aseguró que se desconfía de la capacidad de las mujeres para decidir, "se está romantizando el embarazo forzado, se subestima el abuso sexual, que se relativiza el daño sobre la salud mental, emocional y física, y que existen tal superposición de maltratos a niñas, adolescentes y adultas cuando se les niega el derecho."

Oscar Parrilli fue el tercer orador en el debate y ratificó su votó a favor de la legalización del aborto igual que en el 2018: "Evidentemente aquí estamos ante un tema de igualdad de derechos y de ampliación de derechos. Acá no se está obligando a ninguna mujer a hacerse un aborto, lo que se está haciendo es que deje de ser delito", aseguró el senador por el Frente de Todos.

Además, hizo hincapié en la desigualdad que hay aún en la actualidad: "De los 72 senadores que componen la Cámara hay 44 hombres y 28 mujeres. Los varones se han expresado en su mayoría en contra de la IVE. Mientras que las senadoras independientemente del color político se han manifestado abrumadoramente a favor. Nadie se va a ganar el cielo o el infierno por votar de una u otra manera", remarcó.