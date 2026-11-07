La llegada del papa León XIV a la Argentina despierta expectativas en distintos sectores de la población. Una parte importante de los argentinos considera que su visita tiene relevancia para el país y sigue los preparativos del viaje, mientras que otros evalúan la posibilidad de participar de las actividades previstas. Así lo refleja una encuesta de la consultora Delfos, que midió el nivel de información, el interés por los encuentros y la imagen del Pontífice.

El 55,7% de los consultados considera que la llegada del Papa tiene mucha o bastante importancia para el país. Además, el 67,5% conoce algunos detalles del viaje previsto para el domingo 8 de noviembre. Otro 30,6% sabe que León XIV visitará la Argentina, aunque desconoce cómo será su agenda.

Más de cuatro millones de argentinos quieren participar de las actividades

Según el relevamiento, 4.213.242 argentinos quieren asistir presencialmente a algún encuentro o recorrido del Pontífice. Dentro de ese grupo, el 14,3% ya decidió concurrir y el 12,1% considera probable hacerlo. En conjunto, ambos segmentos representan el 26,4% de los encuestados.

En cambio, el 58,4% afirmó que no tiene previsto acercarse a ninguna de las actividades. Entre quienes manifestaron interés en participar, la Ciudad de Buenos Aires reúne el mayor porcentaje de preferencias, con el 42,8%. Le siguen la Basílica de Nuestra Señora de Luján, con el 31%, y Córdoba, con el 26,2%.

El estudio también estimó que 1.099.658 personas estarán presentes en la capital cordobesa. De acuerdo con la encuesta, esa cantidad equivale al 60% de la población de la ciudad y refleja la expectativa que genera la visita en uno de los principales puntos de la agenda papal.

La imagen de León XIV reúne una mayoría de valoraciones positivas

La consultora Delfos también preguntó por la percepción que tienen los argentinos sobre el Papa. El 54% expresó una opinión favorable: el 24,9% dijo tener una imagen muy buena y el 29,1%, buena. En contraste, el 8,2% manifestó una valoración negativa y el 14% mantuvo una postura neutral.

Otro 23,8% reconoció que todavía no tiene una opinión definida sobre León XIV. El dato muestra que, aunque una parte importante de la población sigue los preparativos de la visita, todavía hay un sector que no construyó una valoración sobre el Pontífice.

La encuesta también indagó sobre las creencias religiosas. Uno de cada cinco argentinos se considera no creyente o entiende que no cuenta con elementos suficientes para creer en Dios. Ese resultado aporta otro aspecto del contexto social en el que se desarrollará la visita, cuyo interés alcanza a personas con distintas posiciones frente a la religión.