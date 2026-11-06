La empresa Papelera Tornquist anunció que cerrará sus puertas y, con esa decisión, peligran 160 puestos de trabajo en la localidad del sudoeste bonaerense. La noticia cayó como un balde de agua fría entre los trabajadores y en toda la comunidad, que depende en buena medida de la actividad de la planta.

Según trascendió, la firma comunicó la decisión a los empleados y al gremio que los representa. Los trabajadores iniciaron medidas de fuerza y reclaman una solución inmediata para evitar el cierre. El Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Papel y los delegados locales pidieron la intervención de las autoridades provinciales y municipales.

El pedido al municipio y a la provincia

Los trabajadores solicitaron una reunión con el intendente de Tornquist y con funcionarios de la provincia de Buenos Aires. El objetivo es encontrar alternativas que permitan sostener la fuente de trabajo o, en su defecto, garantizar una salida laboral para las 160 familias afectadas.

La papelera es una de las principales fuentes de empleo del distrito. Su cierre impactaría directamente en la economía local y en los proveedores que dependen de la planta.