El agua no se negocia: multan a papelera por contaminar canal en Cipolletti

La empresa Celulosa Alto Valle fue multada con 15 millones de pesos por arrojar líquidos industriales fuera de norma al Canal de los Milicos. El Departamento Provincial de Aguas (DPA) consideró que la descarga violó los límites legales y advirtió que, si no hay una solución concreta, se aplicarán sanciones aún más duras.

La historia empezó con una inspección. El 11 de marzo, técnicos del DPA recorrieron la planta ubicada sobre la calle rural A1, añ oeste de la ruta Nacional 151 en Cipolletti. Lo que encontraron no fue menor: efluentes industriales descargados directamente al canal. El análisis posterior, realizado por un laboratorio privado, confirmó lo que ya se intuía. Los valores de los líquidos estaban por encima de lo permitido. No era un error técnico. Era contaminación de las aguas y las napas.

La empresa intentó defenderse. Presentó un descargo en el que aseguraba que no estaba procesando materia prima, sino haciendo tareas de limpieza y mantenimiento. Que las aguas residuales fueron tratadas antes de ser volcadas. Pero el DPA no lo aceptó. Respondió que el argumento era improcedente. Que no importa si se trataba de producción o de limpieza: los límites de vuelco estaban por encima de lo permitido.

La resolución fue publicada esta semana en el Boletín Oficial. Y no deja lugar a dudas. La multa es millonaria. Y si no se paga en tiempo y forma, el caso irá a la Justicia. El organismo ya instruyó a la Fiscalía para que avance con el cobro judicial de la deuda.

Pero este no es el primer conflicto que enfrenta Celulosa Alto Valle. En agosto de este año, la Justicia Civil de Cipolletti la responsabilizó por un incendio ocurrido en abril de 2021, que afectó a la papelera Sanovo. La explosión de un tanque con 50 mil litros de peróxido de hidrógeno fue el origen del desastre. En ese fallo, también se le ordenó pagar una indemnización de 89,7 millones de pesos a su vecina "en concepto de indemnización por los daños y perjuicios, más allá de los intereses que eventualmente correspondan adicionar por mora vencido el plazo aquí establecido, desde la sentencia hasta la fecha de su efectivo pago".

Ahora, con esta nueva sanción, la empresa vuelve a quedar en el centro de la escena. El Canal de los Milicos no es solo un cauce de agua. Es un termómetro ambiental. Y lo que mostró esta vez fue preocupante. Porque cuando el control falla, el daño no se mide en litros: se mide en consecuencias.