Los choferes de colectivos de San Juan endurecieron su postura y no garantizan que el servicio se restablezca. La medida de fuerza, que comenzó en las primeras horas de este miércoles, mantiene las unidades guardadas en los galpones. El reclamo es por una deuda salarial que las empresas mantienen con los trabajadores.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional San Juan inició una retención de servicios que dejó sin colectivos a las líneas de corta y media distancia. El conflicto se originó por el incumplimiento del acuerdo salarial firmado el 23 de septiembre ante la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Los choferes no aseguran cuándo vuelven a salir

En diálogo con la prensa, el delegado de la UTA, Gustavo, dejó en claro que el servicio no tiene garantizado un horario de normalización. "Hasta tanto, la medida de fuerza continúa", afirmó. Los trabajadores esperaban una propuesta concreta que permitiera destrabar el conflicto, pero hasta el momento no habían recibido ningún llamado.

"Ya van muchas veces que nos vienen y nos dicen 'sí, salgamos y ya le vamos a pagar', y te la pagan en dos o tres cuotas", cuestionó el delegado. La intención de los choferes es mantener la medida hasta que se deposite la diferencia salarial que consideran adeudada.

El reclamo apunta a los empresarios

Uno de los puntos centrales del planteo de los choferes fue la responsabilidad de los empresarios frente al conflicto. Según explicó Gustavo, desde las empresas se sostiene que el Gobierno mantiene deudas con el sector, pero los trabajadores consideran que esa situación no puede trasladarse sobre ellos.

"Nosotros trabajamos en empresa privada. Yo creo que tendrían que juntarse ellos y darles la solución a nosotros", sostuvo el delegado.

El Gobierno anunció sanciones

El secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, Marcelo Molina, cuestionó con dureza la modalidad de la protesta. "La medida fue intempestiva y sin comunicación oficial", afirmó. El funcionario adelantó que se aplicarán severas multas financieras a las firmas de colectivo. "Vamos a tomar las medidas que serán sanciones, siempre que el servicio se vea afectado. Las sanciones económicas desde la Secretaría de Transporte son para las empresas".

Molina también respaldó el malestar de los usuarios. "La gente con toda razón está molesta, fue una medida intempestiva sin comunicación oficial", concluyó.