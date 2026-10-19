Invertir $1.000.000 en un plazo fijo durante 60 días permite obtener intereses sin necesidad de operar con instrumentos riesgosos. El resultado depende de la tasa que ofrezca cada entidad y de la forma en que se constituya el depósito.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuenta con un comparador que reúne tasas informadas por distintas entidades. Aunque la tabla compara depósitos online en pesos a 30 días. Para calcular un plazo de 60 días en otros bancos, es necesario tomar esas tasas como una referencia estimativa y confirmar la propuesta de cada entidad para ese período.

Cuánto rinde un plazo fijo de $1.000.000 a 60 días en el Banco Nación

El rendimiento de una colocación de $1.000.000 durante dos meses depende de la TNA aplicada. Para calcular los intereses se toma el capital inicial, se multiplica por la tasa anual y por los 60 días de la inversión, y se divide el resultado por 365.

En el Banco Nación, la tasa para depósitos de entre 60 y 89 días es del 16,50% anual para las operaciones por sucursal. Con esa condición, una inversión de $1.000.000** genera **$27.123,29 en intereses al cabo de 60 días. Al vencimiento, el ahorrista recibe un total de $1.027.123,29.

Si el plazo fijo se constituye por un canal electrónico, la TNA asciende al 20%. En ese caso, los intereses llegan a $32.876,71** y el monto final es de **$1.032.876,71. La diferencia frente a la alternativa por sucursal es de $5.753,42 por la misma suma y el mismo período .

Las tasas de los principales bancos

El comparador del BCRA permite revisar las tasas que informan las entidades financieras para plazos fijos online en pesos a 30 días. Los porcentajes no son iguales en todos los bancos. Algunas entidades ofrecen una TNA superior al 20%, mientras que otras se ubican por debajo del 17%.

Banco Provincia: TNA del 21% (hasta 22% para no clientes)

Banco Macro: TNA del 19,5%

BBVA: TNA del 19%

Banco Credicoop: TNA del 18,50%

Banco Galicia: TNA del 18,25%

ICBC: TNA del 18,10%

Banco Ciudad: TNA del 17%

Banco Santander: TNA del 16,50%

Banco Patagonia: TNA del 16%

En el segmento de entidades más pequeñas y bancos digitales, las tasas pueden ser más altas. Banco CMF y Banco Voii ofrecen hasta un 23,5% de TNA. Banco del Sol, Banco Bica, Banco Mariva y Banco Meridian se ubican en el 23% .

Cómo calcular el rendimiento

La TNA es el porcentaje anual que se toma como referencia para calcular los intereses. Pero no representa directamente la ganancia de una operación de dos meses. Para estimar el resultado de un depósito a 60 días, se aplica la proporción a ese período. Una TNA del 20% no significa que el ahorrista vaya a ganar un 20% en 60 días.

La fórmula es: Interés = Capital × TNA × (días ÷ 365). Por ejemplo, con una TNA del 21% (Banco Provincia), un plazo fijo de $1.000.000** a **60 días** generaría aproximadamente **$34.520,55 de intereses.

Qué tener en cuenta antes de invertir

Antes de confirmar la inversión, conviene verificar el monto mínimo, el plazo disponible y si la tasa corresponde a clientes o a personas que todavía no operan con el banco. En algunas entidades, la propuesta para nuevos clientes puede diferir de la que reciben quienes ya tienen una cuenta.

Otro punto importante es la renovación. Si al vencimiento el cliente decide constituir un nuevo plazo fijo, la tasa de esa segunda operación puede ser distinta de la inicial. No es posible asegurar hoy cuánto va a rendir una renovación futura.

Para comparar tasas actualizadas, los interesados pueden consultar el sitio oficial del Banco Central de la República Argentina.