Los seguidores de Nadie Dice Nada finalmente vivieron el capítulo que venían reclamando desde hace semanas. La historia entre Ángela Torres y Marcos Giles, bautizada por la audiencia como Margelita, alcanzó su punto máximo con un beso en pleno vivo de Luzu TV, una situación que combinó guiños actorales, risas y una química que traspasó la pantalla.

La escena tuvo lugar durante la más reciente emisión del programa que conduce Nicolás Occhiato, quien desde su rol de anfitrión acompañó el desarrollo de esta mini ficción que se fue armando día a día. Lejos de tratarse de un gesto improvisado, el momento estuvo cuidadosamente construido como parte de una narrativa que el público siguió con fervor.

Uno de los condimentos inesperados fue la participación de Davo Xeneize, el popular streamer e hincha de Boca que se incorporó al ciclo semanas atrás. Rápidamente se convirtió en un actor clave dentro de la historia, alentando el romance y sumándose como un espectador más, pero con micrófono y protagonismo.

En el tramo final del programa, Davo Xeneize sorprendió al aparecer caracterizado como un sacerdote, encabezando una especie de casamiento ficticio que parecía encaminar a Ángela Torres hacia otro destino. La escena, cargada de ironía y exageración, mantuvo a la audiencia en vilo durante varios minutos.

Durante gran parte del envío, Marcos Giles se mostró reticente a avanzar con el romance, pese a las insistencias del equipo y los comentarios del público. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, irrumpió en el momento justo, interrumpió la “boda” y cambió el rumbo de la historia.

Fue entonces cuando se produjo el beso tan esperado. En medio de aplausos, gritos y risas, Marcos Giles y Ángela Torres sellaron la escena que los fanáticos venían pidiendo, convirtiendo el estudio en un verdadero set de comedia romántica en vivo.

El episodio también contó con la participación de Teo D’Elia, creador de contenido e hijo del actor de Los Simuladores, quien sumó su cuota de humor en el capítulo decisivo. Su presencia terminó de redondear una escena coral que elevó aún más el impacto del momento.

Tras el beso, Nicolás Occhiato definió lo ocurrido como el “regreso de la ficción”, una frase que rápidamente se replicó en redes. El video se viralizó en cuestión de minutos y confirmó que Luzu TV logró transformar un simple juego al aire en uno de los momentos más comentados del streaming argentino.