En el programa del lunes de Nadie Dice Nada en el stream de LUZU, a cargo de su creador Nico Occhiato, hablaron sobre los incendios en Chubut y dedicaron un momento para que los más de 200 mil usuarios que los estaban viendo puedan conocer sobre la situación y donar.

En un momento, colocaron un zócalo con el alias para donar para los incendios que afectan a la Patagonia, mientras mostraban imágenes del nivel de gravedad, hablaban sobre los hechos y la intencionalidad del fuego, que ya fue confirmada por el propio gobernador Ignacio Torres.

Occhiato aprovechó la situación para destacar que estos incendios son intencionales y que el propósito final sería "vender los terrenos", una teoría que ha estado circulando en redes y medios. Sin embargo es algo que no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial.

"Es un fuego intencional, para vender los terrenos. Entonces da más bronca todavía, porque no es la naturaleza, lo hacen para sacar provecho", expresó Occhiato al aire, reflejando la indignación de gran parte de su audiencia.

El resultado de la colecta fue increíble y en tan solo minutos de haber estado abordando el tema, ya habían logrado juntar 2 millones y medio de pesos. Mientras siguió el programa el número fue aumentando, llegando a 8 millones, a 10 millones y subiendo hasta un total de más de 30 millones.

El alias que difundieron es: donafundacionsi y el titular es Fundación Sí Argentina. El dinero de esta colecta es destinado a recomponer los hogares afectados, controlar los focos de incendios y ayudar a toda la zona chubutense afectada.

Desde la Fundación indicaron que en los incendios forestales del 2025 en la cordillera lograron acompañar a más de 120 familias en la reconstrucción de sus hogares. Aclararon que la totalidad del dinero será destinado a materiales de construcción y herramientas de trabajo.