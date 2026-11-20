El riesgo país de la Argentina superó este viernes 20 de noviembre la barrera de los 1.000 puntos básicos, un nivel que no alcanzaba desde el 24 de octubre de 2025. El indicador elaborado por JP Morgan escaló casi un 20% en dos ruedas tras desplomes superiores al 3% en los bonos soberanos en dólares.

Por qué saltó el riesgo país y cuánto cayeron los bonos argentinos

El salto del riesgo país responde a una ola vendedora sobre los títulos públicos en dólares, que registraron pérdidas mayores al 3% durante la jornada financiera.

Los activos de Argentina sufrieron un castigo más severo que el promedio de los mercados emergentes debido a la combinación de tensiones globales y factores locales.

En las operaciones previas a la apertura formal, los bonos soberanos de mayor duración ya mostraban retrocesos superiores al 2%, acompañados por bajas en las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York.

Cómo impactó el viernes negro en Asia, Europa y Wall Street

La jornada negativa comenzó en los mercados asiáticos con desplomes cercanos al 5% en las bolsas de Japón y Corea del Sur, tendencia que luego se extendió hacia Europa y Estados Unidos.

El índice MSCI All Country World, que reúne acciones de economías desarrolladas y emergentes, retrocedió un 0,7% y encadenó siete ruedas consecutivas en baja, su peor racha desde septiembre de 2023.

En Wall Street, los contratos futuros del S&P 500 cedieron un 0,4% y los del Nasdaq 100 perdieron un 1,2%, golpeados por la corrección en empresas de inteligencia artificial y fabricantes de semiconductores, que acumulan una caída del 35% desde junio.

La presión vendedora alcanzó incluso a Anthropic, la compañía desarrolladora del chatbot Claude, cuyas acciones retrocedieron cerca de un 6% en las primeras operaciones del viernes tras haber subido un 17% en su debut bursátil.

Qué pasó con el petróleo Brent, el oro y los bonos del Tesoro

Ante la volatilidad bursátil, los inversores buscaron cobertura en deuda soberana de Estados Unidos y Alemania, mientras el petróleo Brent avanzó hacia los 90 dólares por barril y el oro cayó por debajo de los 3.600 dólares la onza.

Los bonos del Tesoro estadounidense registraron subas en todos sus tramos de vencimiento y los títulos alemanes lideraron las ganancias en el mercado europeo como activos de refugio frente a la caída de la renta variable.