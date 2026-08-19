Santiago Bausili descartó un boom de créditos en dólares y anticipó qué sectores podrían beneficiarse

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, aseguró que el Gobierno no espera un “boom” de créditos en dólares para empresas, aunque consideró que la flexibilización de estas líneas puede generar un impulso en determinados sectores de la economía, especialmente en la construcción.

Bausili realizó estas declaraciones durante una charla organizada por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), donde explicó los alcances de la posibilidad de ampliar el financiamiento en moneda extranjera a empresas que no son estrictamente exportadoras. El titular del BCRA sostuvo que la intención es incorporar “un grado de flexibilidad” al sistema financiero, pero bajo un esquema prudente que permita evitar riesgos similares a los que atravesó la Argentina durante la crisis de 2001.

Según explicó, existen sectores que, aunque no sean exportadores, tienen una relación suficiente con el mercado externo o cuentan con activos reales que les permiten asumir financiamiento en dólares de manera más razonable. Entre los posibles beneficiarios mencionó a los desarrolladores inmobiliarios y a pequeñas y medianas empresas cuyos propietarios tienen dólares depositados o invertidos en el exterior. En estos casos, el acceso a financiamiento en moneda extranjera dentro del país podría ampliar las alternativas para realizar inversiones.

Bausili también destacó el crecimiento de la capacidad de los bancos para canalizar los depósitos hacia el crédito. Señaló que anteriormente se prestaba alrededor del 23% del total de los depósitos existentes en el sistema, mientras que actualmente esa proporción llegó al 55%.

Para el funcionario, este crecimiento muestra un “dinamismo” positivo que puede verse afectado si las regulaciones establecen límites demasiado rígidos y generan distorsiones en el funcionamiento del sistema financiero.

“En una economía que opera con una monetización muy menor a la que operó en el pasado y muy menor a la que vemos en otros países es importante proponer canales de monetización en pesos o en dólares que agilicen su dinamismo sin tener presiones inflacionarias”, sostuvo.

A pesar de la flexibilización, Bausili remarcó que existen límites para el otorgamiento de préstamos en dólares a empresas que no generan ingresos en esa moneda. En particular, defendió como “conservador” el límite del 15% de la capacidad prestable que los bancos pueden destinar a ese segmento.

El presidente del BCRA también explicó que se establecieron exigencias adicionales para reducir los riesgos asociados a este tipo de operaciones. Entre ellas, mencionó mayores requerimientos de capital para las entidades financieras y una ponderación más elevada de estos créditos. El funcionario se refirió además al tratamiento que pueden recibir estos contratos cuando llegan a la Justicia y marcó una diferencia entre los acuerdos celebrados entre empresas y bancos y aquellos firmados entre una entidad financiera y una persona física.

En el primer caso, explicó, la Justicia suele considerar que se trata de contratos entre partes con mayor capacidad de negociación. En cambio, cuando interviene una persona humana, algunos tribunales consideran que existe una relación desigual y pueden disponer una adecuación del contrato ante cambios bruscos en las condiciones macroeconómicas.

En este escenario, Bausili buscó dejar en claro que la apertura del crédito en dólares no apunta a generar una expansión masiva de préstamos, sino a sumar herramientas de financiamiento para sectores que cuentan con condiciones adecuadas para utilizarlas.

La construcción y determinadas pymes aparecen así como algunos de los segmentos que podrían aprovechar con mayor intensidad esta nueva posibilidad, mientras el Banco Central mantiene un esquema de controles para evitar que la expansión del crédito en moneda extranjera vuelva a generar riesgos para el sistema financiero.