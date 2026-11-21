Un fuerte temporal de viento y lluvia provocó destrozos, inundaciones y evacuaciones en distintas localidades de Córdoba. Las ráfagas alcanzaron los 140 kilómetros por hora y dejaron importantes daños en viviendas, vehículos, calles y tendidos eléctricos. San Francisco fue una de las ciudades más castigadas, mientras que en el centro-sur provincial varias familias debieron abandonar sus hogares por el avance del agua.

El fenómeno comenzó alrededor de las 4 de la mañana del viernes y sorprendió a numerosos vecinos mientras dormían. En pocos minutos, los fuertes vientos derribaron árboles, arrancaron techos y provocaron el colapso de estructuras. Algunos residentes describieron la intensidad de la tormenta como similar al paso de un tornado.

San Francisco sufrió derrumbes y cortes de energía

En San Francisco, ubicada en el este de la provincia, las consecuencias fueron especialmente graves. El viento derribó árboles en distintos sectores, incluso en la plaza principal, donde varios ejemplares fueron arrancados de raíz. También se registraron daños en viviendas y derrumbes de paredes y techos.

Sobre la calle Santa Fe, al menos cinco vehículos estacionados quedaron aplastados por los escombros. La caída de estructuras y árboles también complicó la circulación en distintos barrios.

Según los datos difundidos por el Gobierno de Córdoba, las ráfagas oscilaron entre los 90 y los 140 kilómetros por hora. El temporal afectó ocho subestaciones eléctricas y dejó sin suministro a cerca del 70% de San Francisco. El sector noreste fue uno de los más perjudicados por los daños en las construcciones y la obstrucción de calles.

El viento derribó árboles en distintos sectores, incluso en la plaza principal, donde varios ejemplares fueron arrancados de raíz

Ante la magnitud de los destrozos, el municipio activó un comité de crisis y organizó tareas de asistencia junto con Bomberos Voluntarios, la Policía de Córdoba y la Guardia Local. Los equipos trabajaron para atender a los vecinos afectados y despejar las zonas más comprometidas.

La localidad de Calchín Oeste también sufrió importantes consecuencias. Allí, un fenómeno compatible con una cola de tornado provocó voladuras de techos, caída de árboles, daños en galpones y problemas en el tendido eléctrico. La población quedó sin energía, aunque no se informaron personas heridas.

Las lluvias obligaron a evacuar familias y cortar rutas

En el centro-sur de la provincia, las precipitaciones provocaron anegamientos en General Cabrera y General Deheza. En ambas localidades hubo evacuaciones y se suspendieron las clases para evitar riesgos.

En General Cabrera, el desborde de canales de desagüe afectó principalmente a los barrios Argentino, Pueblo Nuevo y Las Lomitas. Algunas familias fueron alojadas en establecimientos educativos y centros de salud, mientras que otras se trasladaron por sus propios medios a casas de familiares.

General Deheza también registró calles y sectores urbanos inundados. Las autoridades locales dispusieron evacuaciones preventivas y organizaron tareas de drenaje y mantenimiento en las áreas más afectadas.

Los registros de lluvia ubicaron a estas dos localidades entre las más castigadas, con 117 milímetros acumulados durante las últimas 24 horas. Detrás quedaron Villa El Chacay-Río Colecitas, con 66,4 milímetros; Punta del Agua, con 66; Chaján, con 63; y Las Perdices, con 60,2 milímetros.

El agua también complicó el tránsito en la Ruta Nacional 158. La circulación permaneció interrumpida a la altura del kilómetro 260, entre Las Perdices y General Deheza, por la acumulación de agua sobre la calzada. Los vehículos fueron desviados por caminos alternativos mientras los equipos trabajaban para despejar la zona.

Por instrucción del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, el secretario General de Gobierno, Gustavo Brandán, y el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, mantuvieron contacto con los intendentes para coordinar la asistencia y el envío de recursos.

Durante este viernes continuaban las tareas de ayuda a las familias, evaluación de daños y recuperación de los servicios. En los distintos puntos afectados participaban equipos de Desarrollo Social, Recursos Hídricos, Gestión de Riesgo, Protección Civil, bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad. La prioridad estaba puesta en asistir a los evacuados, despejar las calles y restablecer el suministro eléctrico en las localidades más perjudicadas.